VTC : le Sénat adopte la proposition de loi Grandguillaume

La proposition de loi Grandguillaume, qui vise à "pacifier" les relations entre taxis et VTC, a été adoptée mercredi soir par le Sénat. La droite et le RDSE (à majorité PRG) ont voté pour. Le PS, ainsi que les écologistes et le groupe CRC (Communiste, républicain et citoyen) se sont abstenus.

Tout en simplifiant les obligations qu'impose aux VTC la proposition de loi, le Sénat est revenu sur la suppression, décidée en commission, de l'obligation de transmettre à l'autorité administrative des données des personnes intervenant dans le secteur. Il l'a limitée aux seules données nécessaires au respect de la réglementation, excluant explicitement les données relatives aux passagers.

Manifestation des VTC et des taxis

Les sénateurs ont par ailleurs exclu le covoiturage du champ de la proposition de loi et ajouté à la liste des informations que les plateformes devront vérifier le justificatif d'assurance du véhicule et, pour les déplacements en VTC, la conformité du véhicule avec les conditions techniques et de confort. Ils ont aussi prévu que tous les taxis s'équipent de terminaux pour que les clients puissent payer par carte bancaire.

Plus tôt dans la journée de mercredi, 600 chauffeurs VTC, taxis et Loti (transport collectif à la demande) avaient manifesté à Paris, les uns étant pour, les autres contre la proposition de loi. Les chauffeurs de VTC demandent ainsi le rétablissement de l'article 2 (supprimé par le Sénat) qui prévoyait la transmission des données des plateformes à un observatoire des VTC. Ils réclament également la suppression de la disposition prévoyant l'évolution du statut Loti - plus accessible - vers celui des VTC.

Le texte va à présent faire l'objet d'une commission mixte paritaire pour trouver un accord entre Assemblée et Sénat. En cas de désaccord, les députés auront le dernier mot.

