Bercy renonce à l'instauration d'un régime d'assurance pandémie généralisé

Depuis des mois, assureurs, courtiers, parlementaires, fonctionnaires de Bercy et représentants des entreprises travaillaient d'arrache-pied en vue de façonner un nouveau dispositif d'assurance, plus ou moins inspiré des régimes existants pour la couverture des catastrophes naturelles ou du risque terroriste.

Las, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a finalement annoncé ce lundi qu'"il n'y aurait pas d'assurance pandémie obligatoire".

Selon Bercy, le coût d'une telle assurance est en effet "disproportionné" alors qu'une pandémie comme celle du Covid-19 ne survient que très rarement.

L'objectif initial de l'assurance pandémie était de couvrir les pertes d'exploitation des entreprises en cas de fermetures administratives généralisées comme celles engendrées par la pandémie de Covid-19. Un rapport de synthèse proposant les premiers linéaments de ce futur régime avait même été rendu mi-juillet au gouvernement par les services de Bercy.

Contrairement aux catastrophes naturelles, plus fréquentes, les entreprises "ne verraient jamais la couleur" de leurs cotisations contre le risque pandémique parce que c'est "un risque qui survient tous les 25 ans, bien plus que la survie d'une PME moyenne", explique la même source.

En substitution, Bercy veut ouvrir la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent "de se constituer des provisions qui bénéficieraient d'un régime fiscal particulièrement avantageux", selon Bruno Le Maire.

"On a essayé de trouver une solution dite assurantielle [...]. On a étudié quelques pistes mais après des consultations, on s'est rendu compte que c'était assez compliqué", explique à l'AFP Valéria Faure-Muntian, députée LREM et membre du groupe de travail lancé au printemps.