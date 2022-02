Avec Tap to Pay, les iPhone des commerçants pourront encaisser les paiements par carte

Un pas de plus dans le monde du paiement pour Apple. Le 8 février l'entreprise la mieux côté au monde a lancé sa fonctionnalité Tap to Pay, qui promet de transformer les iPhone -à partir du modèle XS sorti en 2018- en terminaux de paiement électroniques (TPE). Elle sera dans un premier temps disponible uniquement sur le territoire américain, où les iPhone représentent 47% de part de marché, contre 15% en France (et à peu près autant dans le monde).

Actuellement, les commerçants doivent se munir d'un terminal de paiement classique ou d'un système plus léger connecté à un smartphone -comme les boitiers blancs fins de SumUp- pour accepter les cartes bancaires. Dès cette année aux Etats-Unis, les propriétaires d'iPhone pourront se passer de ce matériel et simplement utiliser leur iPhone comme lecteur de carte bancaire au moment d'encaisser leurs clients. Plusieurs systèmes équivalents existent déjà sur Android (Google), mais Tap to Pay sera le premier et le seul sur iPhone, Apple contrôlant tout dans son écosystème logiciel comme à son habitude.

Un projet issu d'un rachat

L'origine de ce projet remonte à août 2020, lorsque Apple avait fait l'acquisition de la fintech canadienne Mobeewave pour un montant estimé à 100 millions de dollars par Bloomberg. La startup développait déjà une couche logicielle pour transformer les iPhone en terminaux de paiement sans accessoires matériels supplémentaires, grâce à la puce NFC intégrée sur les smartphones d'Apple depuis 2014 et l'iPhone 6.

Cette technologie de communication courte portée est assez répandue -elle sert aux cartes bancaires physiques pour faire du paiement sans contact. Mais Apple réservait jusque-là l'usage de la puce des iPhone à Apple Pay, son service de paiement sans contact avec un plafond élevé (300 euros). Ce choix de l'exclusivité lui vaut d'ailleurs des tensions avec les régulateurs de la concurrence, en Europe comme aux Etats-Unis. La puce sert d'émetteur pour Apple Pay, elle servira de récepteur pour Tap to Pay.

Une fonction à intégrer plutôt qu'une application

Détail aussi intéressant qu'important, Tap to Pay n'est pas une application à proprement parler, mais plutôt une fonctionnalité que pourront intégrer les développeurs d'applications. Pour son lancement, Apple s'est associé avec Stripe, qui projette d'intégrer Tap to Play à l'application Shopify dans un premier temps. Apple se lie ainsi avec un grand nom de l'écosystème de la fintech pour ses débuts, mais reste secrète sur le modèle d'affaire de sa fonctionnalité.

Reste que des questions se posent sur l'avenir de cette nouveauté d'Apple. Pour rappel, si Apple Pay a fait son chemin jusqu'en France, ce n'est pas le cas de tout les produits financiers de la marque à la pomme, à l'instar de la carte de crédit baptisée Apple Card. Il faudra donc être patient avant une éventuelle arrivée de Tap to Pay.

Par ailleurs, le nouveau système d'Apple n'est pas encore en condition pour dépasser le terminal de paiement traditionnel, loin de là. Tap to Pay se cantonne de fait au paiement sans contact -puisqu'on ne peut pas insérer sa carte bancaire dans un iPhone- et celui-ci est limité à des tranches de 50 euros en France.