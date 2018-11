Le plaidoyer pour la Blockchain et les crypto-actifs de Bruno Le Maire

Bruno Le Maire est convaincu du grand potentiel de la Blockchain, la technologie derrière le Bitcoin, mais il n'est pas pour autant un "crypto-béat". Le ministre de l'Économie et des Finances, qui s'exprimait aux Entretiens de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ce mardi 13 novembre, a plaidé en faveur d'une régulation attractive et pragmatique, mais sans complaisance à l'égard de ce qu'il est convenu d'appeler les crypto-actifs ou actifs numériques, et de l'univers de la crypto-économie.

« Les cryptomonnaies [...] représentent bien plus qu'une opportunité de spéculation ludique » a insisté le ministre. « La technologie blockchain porte en germe de nouveaux modes de financement pour nos entreprises, de nouvelles manières de stocker et de partager l'information, qui pourraient être les clés de la création de valeur dans l'entreprise du XXIe siècle. Nous n'en sommes pas pleinement certains. Mais la France ne peut s'offrir le luxe de passer à côté d'une évolution technologique qui pourrait devenir une révolution économique », a-t-il fait valoir.

L'hôte de Bercy a cependant souligné qu'il faut « refuser toute complaisance et toute naïveté béate devant les risques que présentent les crypto-actifs, comme le financement d'activités illégales ».

Jouer l'accompagnement plutôt que la coercition

Bruno Le Maire a présenté la réglementation en cours d'adoption dans le cadre de son projet de loi Pacte, adopté en première lecture à l'Assemblée le 9 octobre, comme « un référentiel agile, réactif et souple » : l'article 26 prévoit en effet la création d'un visa optionnel pour les émetteurs de jetons dans le cadre d'une ICO (Initial Coin Offering, nouveau mode de levée de fonds jusqu'ici non encadré) et d'un agrément volontaire pour les plateformes d'échanges de crypto-actifs et autres prestataires de services sur actifs numériques.

« Nous assumons une réglementation qui, pour la première fois en France, fait le jeu de l'accompagnement réglementaire et de la valorisation des comportements vertueux, plutôt que d'un encadrement immédiatement coercitif et général », a-t-il déclaré.

Le ministre a annoncé qu'il présenterait dans quelques jours à l'Assemblée nationale un amendement au projet de loi de finances 2019 introduisant « un cadre fiscal clair et attractif pour les plus-values générées sur les crypto-actifs », une mesure attendue par la communauté des entrepreneurs et investisseurs dans la Blockchain, et les actifs numériques. Elles seront taxées au taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) à 30%, alors que plusieurs régimes sont actuellement applicables (avec un taux pouvant atteindre 67%).

Questions sur la fiscalité des plus-values en crypto

Le député LR Éric Woerth, président de la commission des finances et de la mission sur les monnaies virtuelles, a déjà présenté un amendement appliquant la flat tax sur les plus-values en crypto qui a été adopté la semaine dernière, le 7 novembre. Mais le gouvernement veut y ajouter certains points :

« Un abattement de 305 euros sera introduit pour ne pas surcharger les contribuables procédant à des cessions d'un montant limité », a annoncé le ministre ce mardi soir.

La question de la fiscalité divise y compris au sein de la communauté des crypto-investisseurs, certains militant pour un taux à 20%, d'autres pour un taux aligné sur la fiscalité de l'or à 11,5%, et soulignant que de nombreux pays européens exonèrent les plus-values au bout d'un an de détention. Le ministre a également indiqué que le régime comptable serait bientôt précisé, afin que les revenus des émissions de jetons ne soient taxés qu'après « conversion en euros ou création effective de valeur ».