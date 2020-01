Coronavirus : réunion à Matignon ce dimanche après-midi

La France redoute ce dimanche une possible propagation de l'infection au coronavirus après l'identification de trois cas sur des voyageurs récemment rentrés de Chine, épicentre de cette nouvelle épidémie.

Les ministres de la Santé, Agnès Buzyn, de l'Intérieur, Christophe Castaner, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye et le secrétaire d'État aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, sont attendus à 17 heures à Matignon.

Dimanche matin, Agnès Buzyn a indiqué que le gouvernement devait annoncer à l'issue de cette réunion des mesures concernant les ressortissants français présents à Wuhan où se propage l'épidémie de pneumonie virale. "Nous travaillons aujourd'hui à une possibilité de rapatriement", a-t-elle poursuivi au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, en annonçant "des décisions prises dans la journée".

"Plus nous découvrons de cas et plus les Chinois communiquent sur le nombre de cas, plus nous réalisons qu'en fait la mortalité est beaucoup moins importante que ce que l'on craignait en début de semaine", tentait de rassurer Agnès Buzyn. "Par contre, la contagiosité a l'air d'augmenter."