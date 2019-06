Airbus A321 XLR : Qatar Airways n'en veut pas et préfère le "797" de Boeing

Akbar Al Baker a une nouvelle fois lancé une pique à l'égard d'Airbus. Dans le passé le bouillant PDG de Qatar Airways avait notamment déclaré que "Boeing fabriquait les meilleurs avions" ou décalé la prise de livraisons de certains A380 pour un problème mineur de moquette. Ce lundi au Salon aéronautique du Bourget, il a un peu gâché la fête d'Airbus. Alors que l'avionneur européen a frappé un grand coup en lançant ce lundi l'A321 XLR, une version disposant d'un rayon d'action encore plus important que celui de l'A321 LR (long range), la version long-courrier du moyen-courrier A321Neo, Akbar Al Baker a clairement dit qu'il n'en voulait pas.

"Qatar Airways n'est pas intéressé", a-t-il lancé sans la moindre hésitation à quelques journalistes, en arguant qu'il voyait mal la clientèle luxueuse de la compagnie qu'il dirige depuis plus de 20 ans voyager sur un appareil monocouloir sur d'aussi longue distance. "Nos passagers ne voudront pas", a-t-il dit.

Au contraire, Qatar Airways a confirmé son intérêt pour le "NMA" (New Midsize Aircraft) de Boeing, dont l'avenir est bien plombé aujourd'hui avec le lancement de l'A321 XLR. "Une fois que Boeing le lancera, Qatar Airways sera très intéressé", a indiqué Akbar Al Baker.

L'A321 XLR peut assurer des vols de 10 heures

Prévu fin 2023, l'A321 XLR aura la capacité de transporter jusqu'à 200 passagers sur des vols de plus de 10 heures. Une telle durée de vol n'a rien d'extraordinaire pour des gros-porteurs, dont certains comme l'A350 ULR sont capables d'effectuer des vols de près de vingt heures. En revanche, elle l'est davantage pour un avion conçu pour des vols moyen-courriers comme l'A321. Surtout en conservant sa capacité en sièges (plus de 200 places).

Qatar Airways a pourtant commandé des A321 LR

Les remarques du PDG de la compagnie du Golfe à l'égard de l'A321 XLR peuvent surprendre si l'on songe que Qatar Airways a commandé dix A321 LR (pour pouvoir passer d'un gros-porteur à un avion de moindre capacité sur les "lignes marquées par une forte saisonnalité", dit-on), dont le rayon d'action n'est certes pas aussi important que celui de l'A321XLR, mais qui reste néanmoins élevé puisqu'il peut aller jusqu'à 7.400 kilomètres contre 8.700 km pour l'A321 XLR.

Ces 1.300 kilomètres représentent peu ou prou la distance entre Paris et le sud de l'Espagne. Est-ce la limite pour basculer d'un vol acceptable sur le plan du confort à un vol qui ne l'est pas? Forcément, l'interprétation est subjective et fera débat. Chez Airbus on explique que le confort sera au rendez-vous et l'on rappelle que l'A321 XLR sera équipé de la cabine "Airspace", avec de la connectivité, des sièges affaires convertibles en lit horizontal comme dans un avion bicouloir. Le diamètre de la cabine est en effet plus large de 7 pouces à celui du B737 ou du B757.