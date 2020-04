Avions de combat : pourquoi le choix de Berlin est d'une logique implacable (Eurofighter et F-18)

En dépit de l'opposition du SPD, l'Allemagne va acheter 93 avions de combat Eurofighter européens (Airbus, BAE Systems et Leonardo) et 45 F-18 américains (Boeing) pour renouveler sa flotte vieillissante de Tornado, a indiqué mardi au quotidien Süddeutsche Zeitung la ministre de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer. La flotte allemande de Tornado doit être remplacée au plus tard en 2030. L'annonce de la ministre intervient à la veille de la présentation de cette décision devant la commission spécialisée de la chambre des députés allemands. Un choix d'une logique implacable pour l'Allemagne si on se place évidemment du côté allemand. Avec cette répartition deux tiers-un tiers, le gouvernement d'Angela Merkel tente de concilier son engagement régulièrement réaffirmé en faveur de son industrie d'armement, mais aussi ses obligations à l'égard de l'OTAN et des Etats-Unis.

Un choix "macronien" : le "en même temps"

Le remplacement des avions Tornado par une flotte mixte de F-18 (en réalité un binôme formé du Super Hornet Block III pour porter l'arme nucléaire de l'OTAN B61 à gravitation et du Growler pour la guerre/attaque électronique) et de l'Eurofighter EF-2000 illustre "de manière...