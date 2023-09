Boeing coupe l'herbe sous le pied d'Airbus et place le 737 MAX chez Vietnam Airlines

Mis en pause depuis la survenue de l'épidémie de Covid, le renouvellement de la flotte moyen-courrier de Vietnam Airlines va connaître un nouveau coup d'accélérateur. À l'occasion d'une visite officielle au Vietnam, le président américain Joe Biden et le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh ont annoncé la conclusion d'un accord pour l'achat d'une cinquantaine d'avions Boeing 737 MAX par la compagnie nationale vietnamienne. Un coup dur pour Airbus, qui était jusqu'ici le fournisseur de l'ensemble des appareils monocouloirs de Vietnam Airlines.

Les termes de l'accord n'ont pas été détaillés, mais la Maison blanche a indiqué dimanche dans un communiqué que le montant du contrat était de 7,8 milliards de dollars. Elle a ajouté que cette commande soutiendra plus de 30.000 emplois aux États-Unis. Du côté de Vietnam Airlines, ces nouveaux appareils doivent permettre de remplacer en partie et de faire croître sa flotte moyen-courrier.

Victoire de l'outsider

Après s'être d'abord concentrée sur le long-courrier, Vietnam Airlines a entamé le renouvellement de sa flotte moyen-courrier en 2018 avec la réception d'un premier Airbus A321 NEO en location et en a reçu 19 autres jusqu'au début de l'année 2020. Malgré la survenue de la pandémie, la compagnie avait alors lancé une réflexion sur la commande de cinquantaine de monocouloirs supplémentaires, sans que cela ne se concrétise jusqu'à aujourd'hui.

Si elle hésitait en 2020 entre Boeing et Airbus, l'avionneur européen faisait figure de favori. Vietnam Airlines exploitait déjà une flotte d'une quarantaine d'A321 de première génération et donc d'une vingtaine d'A321 NEO. Mais Boeing a visiblement réussi à inverser la tendance en imposant son 737 MAX.

Besoin d'aller vite

Une des clefs dans ce choix est peut-être la possibilité pour Vietnam Airlines de recevoir ses premiers 737 MAX plus rapidement que des A320 ou A321 NEO, dont le carnet de commandes est plein jusqu'en 2029. Or, la compagnie vietnamienne doit aller vite pour profiter de la très forte croissance actuelle du trafic au Vietnam. Comme le rapporte Reuters, l'Association internationale du transport aérien (IATA) a calculé que le pays avait connu en 2022 la cinquième croissance la plus rapide au monde de son trafic aérien, après la levée des restrictions de voyage liées au Covid. Elle prévoit ainsi qu'il accueillera 150 millions de passagers aériens d'ici à 2035.

Vietnam Airlines doit d'autant plus se dépêcher que sa concurrente low cost Vietjet a déjà commandé 200 exemplaires du 737 MAX, avec des livraisons prévues entre 2024 et 2028.