Carburants alternatifs dans l'aviation : A quand le coup d'accélérateur ?

(Crédits : © Charles Platiau / Reuters)

Le secteur de l'aviation planche depuis plusieurs années sur les carburants alternatifs, mais une réglementation incitative se fait attendre et la production a du mal à monter en puissance. Pourtant, Constance Thio, vice-président Sustainability & Compliance d'Air France-KLM, Nicolas Jeuland, responsable prospective environnementale et carburants bas carbone chez Safran, Paul Stein, CTO de Rolls Royce, Claire Rais-Assa, cheffe du bureau du climat, de la qualité de l'air et des sujets émergents de la DGAC, et Chris Raymond, Chief Sustainability Officer de Boeing, réunis autour du thème des carburants alternatifs àl'occasion de la septième édition du Paris Air Forum, organisée par La Tribune, ne baissent pas les bras. Et le point de bascule pourrait intervenir dès 2025.