Exploitation des ressources dans l'espace : de la science-fiction à la réalité

"Le programme Artemis de la NASA a changé la donne, explique Jean-Jacques Dordain, conseiller du gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg. Les astronautes d'Apollo ne pouvaient rester sur la Lune que quelques jours, en amenant toutes leurs ressources - eau, air, nourriture, ergols, sources d'énergie - de la Terre. Avec Artemis, il s'agira de s'installer durablement sur place, et donc d'utiliser les ressources locales. La mission Artemis". (Crédits : Thales Alenia Space)

C'est un futur qui n'est pas aussi lointain qu'on ne le pense. Pour la survie de la Planète bleue mais aussi pour leur profit, les grandes et aussi les petites puissances spatiales travaillent sur des programmes d'exploitation des ressources naturelles venues de l'espace. Une réalité qui va bientôt complètement balayer la science-fiction. C'était le thème d'une table-ronde dans le cadre du Paris Air Forum 2020 organisé par La Tribune et à laquelle participaient Marc Serres, directeur de l'Agence Spatial du Luxembourg (LSA), Jean-Jacques Dordain, ancien directeur général de l'Agence spatiale européenne (ESA) et conseiller du gouvernement du Luxembourg, et Bruno Pagliccia, PDG et Fondateur de SeisBEE.