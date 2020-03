Le chantier naval allemand TKMS vend quatre frégates au Brésil

C'est fait. Le groupe naval allemand ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), associé aux groupes brésiliens Embraer et Atech au sein du consortium Aguas Azuis choisi fin mars 2019 par la marine brésilienne à la grande surprise de tous les acteurs, a signé jeudi avec la société Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON) le contrat portant sur la vente de quatre frégates dans le cadre du programme Tamandaré, comme La Tribune l'avait indiquée. Le contrat est évalué jusqu'à 1,6 milliard de dollars. Le 27 mars 2019, la marine brésilienne avait choisi les navires les plus lourds (3.455 tonnes) et l'un des modèles les plus chers sinon le plus cher. Les navires devraient être livrés entre 2024 et 2028.

Des groupes français à bord

Brasilia a réussi après beaucoup de difficultés à boucler un budget, via la recapitalisation de la société Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON), en vue de financer cette acquisition. La marine s'en sort très bien, elle s'offre quatre frégates hors budget de la défense. Résultat, elle envisage d'en commander deux de plus... Le consortium Águas Azuis avait gagné en mars 2019 la compétition face à trois autres consortiums : Damen et Saab Tamandaré, FLV (Fincantieri et Vard), et, enfin, Villegagnon (Naval Group et Enseada).

En dépit de la perte du prospect par Naval Group, quelques industriels français montent à bord des navires brésiliens de façon très modeste. Ce sera le cas de MBDA (missiles Sea Ceptor et Exocet MM40), de Safran Electronics & Defense (viseur très longue portée Paseo XLR - eXtra Long Range) et de Thales Naval Nederland (Radar Stir).

Nexter, Kership, Thales en course au Brésil

Dans le naval, Kership, la filiale commune de Piriou et Naval Group, tente de pousser un bateau polaire, deux fois plus grands que l'Astrolable, qui mesure 72 mètres. Il pourrait être construit à Itaguaï puisque le chantier naval brésilien Itaguaí Construções Navais (ICN), où sont construits les sous-marins brésiliens, peut désormais après un changement de statut fabriquer des bâtiments de surface.

En attendant le déblocage d'un budget, Thales continue quant à lui à proposer ses services pour la vente d'un deuxième satellite télécoms dual, très apprécié par les opérationnels brésiliens. Le groupe électronique doit faire face à la concurrence d'Airbus mais surtout de Lockheed Martin. Enfin, le groupe d'armement terrestre Nexter reste en course pour vendre des systèmes d'artillerie de 155 millimètres Caesar (Nexter).