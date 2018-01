Vers une hausse de plus de 7% du budget de la défense américain en 2019

Donald Trump devrait demander une enveloppe de 716 milliards de dollars (576 milliards d'euros) pour le budget de la défense dans le cadre du budget 2019 qu'il présentera en février, rapporte vendredi le "Washington Post". Le chiffre de 716 milliards couvrirait le budget annuel du Pentagone ainsi que les dépenses pour les conflits en cours et pour l'entretien de l'arsenal nucléaire américain.

Cela représenterait une hausse de plus de 7% du budget du Pentagone par rapport au budget 2018, lequel n'a pas encore été entériné par le Congrès, écrit le Washington Post, qui cite des responsables américains ayant requis l'anonymat.

Dans le cadre de cette augmentation du budget, l'administration Trump pourrait décider de développer de nouvelles armes nucléaires et de laisser la porte ouverte à une riposte atomique dans le cas de très grosses attaques conventionnelles, selon un projet de document confidentiel publié par le Huffington Post. Le Pentagone n'a pas fait de commentaire en début d'année, disant ne pas vouloir discuter de documents qui ne sont que des "brouillons".

"La Nuclear Posture Review (l'examen de la politique nucléaire) n'est pas achevée et doit être au bout du compte examinée et approuvée par le président et le secrétaire à la Défense", a indiqué le Pentagone dans un communiqué.