Agriculture : un budget en hausse, sous le signe de la transition écologique

Environ 7 milliards d'euros, consacrés essentiellement à la transition écologique. C'est le budget dont disposera en 2024 le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, selon le projet de loi de finance présenté mercredi 27 septembre.

« C'est l'un des budgets qui connaît l'augmentation la plus grande parmi les ministères, ce qui « montre la volonté de produire des actes au-delà des mots », a relevé le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau en marge de la présentation du projet de loi de finances pour 2024. Une augmentation historique des moyens qui sont alloués à l'agriculture et à la forêt, qui vient d'ailleurs compléter les moyens historiques qui avaient été alloués à l'agriculture en 2023(...) », estime-t-il encore.

Auparavant, le projet de loi de finances pour l'année 2023 dotait le ministère d'un budget de près de 6 milliards d'euros : soit 20 % de plus que l'année précédente. Cette année, l'augmentation est d'environ 17%.

« Ce budget supplémentaire 2024 de plus d'un milliard d'euros traduit la volonté du gouvernement de placer le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et l'agriculture française à l'avant-garde des mutations à l'œuvre, afin de conforter son importance stratégique pour la Nation, et renouer le lien singulier qu'elle doit entretenir avec la société », affirme Marc Fesneau dans le communiqué de presse.

250 millions pour la réduction des produits phytosanitaires

« Trois objectifs stratégiques » sont mis en avant par le gouvernement : le soutien aux agriculteurs pour l'accélération de la transition écologique, mais aussi la sécurité sanitaire et la « préparation de l'avenir », via la formation des jeunes et l'innovation. Le premier « concentre les efforts budgétaires ». « Le secteur agricole devra réduire de 16 % ses émissions en 2030 par rapport à l'année 2022 », rappelle le ministère, qui met donc sur la table 0,8 milliard d'euro par an pour le financement de la planification écologique en agriculture, et 0,5 milliard pour les forêts. Pour ces dernières, l'objectif est de « permettre la plantation d'un milliard d'arbres à l'horizon 2030, conformément aux engagements du président de la République », selon le ministère.

Deux cents autres millions d'euros doivent aider au développement de la filière du bois de construction - levier de décarbonation du bâtiment - et rendre l'industrie française de transformation du bois « compétitive ».

Réduire les pesticides

A l'heure où la Commission européenne s'apprête à réautoriser pour 10 ans l'utilisation du glyphosate dans l'UE, le gouvernement français prévoit en outre d'allouer 250 millions d'euros à la mise en oeuvre d'une stratégie de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires.

« Il y a désormais les moyens pour engager résolument cette transition et la recherche d'alternatives », estime le ministre.

Le développement de la plantation de haies, la poursuite du développement de la stratégie nationale consacrée aux protéines, la création d'un fonds hydraulique agricole figurent parmi les autres moyens sur lesquels l'exécutif mise afin de réduire l'impact environnemental de l'agriculture française.

Pour rappel, l'agriculture française bénéficie aussi de fonds européens (à hauteur de 9,4 milliards d'euros en 2024) et de dispositifs d'allègements de charges sociales et fiscales.