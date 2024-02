Colère des agriculteurs : Attal en opération déminage, les syndicats attendent du concret

Les agriculteurs maintiennent la pression. Ils étaient ainsi une vingtaine, mardi matin, à mener des opérations dans des supermarchés du Calaisis pour vérifier les lieux de production des produits alimentaires et alerter les clients sur ceux provenant de l'étranger. Dans ce contexte, à trois jours seulement de l'ouverture du Salon de l'agriculture, Gabriel Attal, tient une conférence de presse ce mercredi matin à partir de 9 heures. Cette conférence de presse intervient alors que l'exécutif a reçu la veille les organisations syndicales.

Le locataire de Matignon doit ainsi détailler les « principales orientations » du projet de loi agricole, dans lequel il entend inscrire « l'objectif de souveraineté » alimentaire, et exposer « le suivi et l'exécution » des mesures gouvernementales présentées le 1er février. Il reviendra aussi sur les négociations commerciales entre producteurs, distributeurs et industriels, et sur le respect des lois Egalim, censées garantir une rémunération décente aux agriculteurs, qui ont fait l'objet d'un comité de suivi mardi autour de quatre ministres.

Le Premier ministre, @GabrielAttal, organise une conférence de presse sur la mise en œuvre des engagements pris devant les agriculteurs et pour présenter les grands axes du projet de loi pour une agriculture souveraine.



Rendez-vous demain à 9h sur @gouvernementFR. pic.twitter.com/y4fvctvIFj — Matignon (@Matignon) February 20, 2024

« Une majorité des mesures est déjà prise »

Dans un entretien accordé au Figaro, publié ce mercredi, Gabriel Attal se veut rassurant. « Une majorité des mesures est déjà prise », fait-il valoir.

« 30% d'entre elles sont bien engagées et pourraient aboutir à courte échéance. Enfin, 20% nécessitent un peu plus de temps pour avancer notamment la question des retraites agricoles alignées sur les 25 meilleures années. »

Force est de constater que tous les syndicats agricoles ne semblent pas satisfaits, et attendent des actes concrets. Depuis la dernière salve d'annonces gouvernementales le 1er février, allant du versement d'aides d'urgence à des décrets de simplification en passant par une « pause » sur le plan de réduction des pesticides Ecophyto, ils ne cessent de répéter qu'ils veulent en voir les premières retombées avant l'ouverture du Salon de l'agriculture, samedi.

« Le temps de la décision politique » est venu, a, une nouvelle fois, martelé mardi soir la FNSEA qui attend de pied ferme des annonces. « Les attentes sont très fortes », selon le syndicat majoritaire. Mais pour le chef du gouvernement, il s'agira surtout d'un « point d'étape » pour établir le « bilan » des 63 chantiers lancés, précise-t-on à Matignon.

Une mission parlementaire sur Egalim

Difficile, à ce stade, d'évaluer si les syndicats, eux, vont durcir le ton, et concrétiser des actions et blocages en amont du Salon de l'agriculture. De son côté, le gouvernement a peu de marges de manœuvre budgétaires, après des mesures qui ont coûté 400 millions d'euros, dans un contexte de croissance revue à la baisse et d'économies programmées par le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Ce dernier sera présent à la conférence de presse, avec Marc Fesneau (Agriculture) et Christophe Béchu (Transition écologique).

Sur le plan Ecophyto, le gouvernement a proposé de remplacer l'outil français (le Nodu) par l'indicateur européen. Ce changement est contesté par les ONG environnementales et la Confédération paysanne, troisième syndicat. Le président de la FNSEA Arnaud Rousseau lui aussi considère que « ça ne suffit pas ». Une décision finale de l'exécutif sur ce sujet est attendue d'ici le Salon.

Le gouvernement avait aussi promis la publication d'un premier rapport annuel sur la souveraineté alimentaire avant le Salon. Dans les colonnes du Figaro, le locataire de Matignon précise qu'il va lancer une mission parlementaire pour proposer « d'ici la fin de l'été » une évolution de la loi Egalim afin qu'elle prenne mieux en compte le « coût de production des agriculteurs ». Il prendra en outre un arrêté cette semaine qui déclare toutes les filières agricoles « métiers en tension » pour recourir plus facilement à la main-d'œuvre étrangère.

Un mouvement agricole européen

La ministre déléguée à l'Agriculture Agnès Pannier-Runacher a assuré mardi sur RMC la détermination du gouvernement à faire respecter les lois Egalim « jusqu'au dernier kilomètre », ce qui a été rappelé lors du comité de suivi des négociations commerciales. Le président de l'Association nationale des industries alimentaires (Ania) Jean-Philippe André « reste en attente » toutefois d'éventuelles sanctions. Pour rappel, Bruno Le Maire avait identifié 124 contrats ne respectant pas la loi, et envoyé des injonctions aux entreprises concernées.

Le mouvement social agricole s'étend, aujourd'hui encore, au-delà des frontières hexagonales. Notamment en Pologne, avec le blocage d'une centaine de routes et de passages transfrontaliers par des agriculteurs dénonçant des importations ukrainiennes jugées « incontrôlées » et en Grèce l'arrivée de plus de 130 tracteurs devant le Parlement à Athènes par des agriculteurs réclamant une hausse des aides financières.

Lactalis dans le viseur des éleveurs laitiers Une trentaine d'agriculteurs ont mené mardi soir près de Vesoul une « action coup de poing ». Objectif, dénoncer le « faible prix d'achat » du lait par Lactalis, a appris l'AFP auprès de plusieurs producteurs. « L'objectif est de faire revenir Lactalis à la table des négociations pour qu'ils discutent du prix du lait avec les producteurs », a expliqué à l'AFP Xavier Jarrot, éleveur laitier à Velesmes (Haute-Saône) et administrateur à la FNPL (Fédération national des producteurs de lait). « Lactalis avait annoncé un prix de 405 euros les 1.000 litres pour les deux premiers mois de l'année. Après les actions qu'on a menées depuis un mois, ils ont rajouté 15 euros pour janvier et février, mais c'est encore loin des 440 euros, ce que paient les autres laiteries aujourd'hui dans le département », a-t-il déploré. Vers 23 heures, mardi soir, les agriculteur ont barré la route à un camion citerne Lactalis d'une capacité de plus de 20.000 litres, et qui finissait sa tournée auprès des fermes à Dampierre-sur-Linotte, pour en extraire le lait afin de le redistribuer aux éleveurs des environs. Le groupe Lactalis, présidé par Emmanuel Besnier, a réalisé plus de 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Au début du mois, le siège du groupe en Mayenne, ses bureaux à Paris et l'hôtel particulier parisien d'Emmanuel Besnier ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête du parquet national financier (PNF) pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale aggravée, portant sur les années 2009-2020.

(Avec AFP)