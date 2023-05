Automobile : en convalescence, Nissan prévoit de gonfler ses bénéfices

Nissan se montre confiant pour l'année à venir. Le constructeur a présenté ce jeudi des prévisions de résultats optimistes pour son nouvel exercice 2023-2024 débuté le 1er avril, après une amélioration de ses résultats sur l'exercice écoulé où il a renoué avec les bénéfices. Cela succédait à deux exercices dans le rouge à cause de la pandémie et d'une restructuration de ses activités mondiales.

L'allié du français Renault annonce une envolée de 42% de son bénéfice net en 2023/24 à 315 milliards de yens ( soit 2,1 milliards d'euros), après avoir engrangé un bénéfice net de 221,9 milliards de yens (1,5 milliard d'euros, +3%), d'après un communiqué du groupe. Quant au bénéfice opérationnel annuel, il devrait s'apprécier de 38% à 520 milliards de yens (3,53 milliards d'euros) contre 377,1 milliards de yens (2,56 milliards) en 2022-2023 (+52,5%).

Croissance attendue des ventes

Pour cela, Nissan comte sur une croissance de 17% de son chiffre d'affaires annuel, à 12.400 milliards de yens (84 milliards d'euros au cours actuel), tiré par des ventes dynamiques. Elles ont déjà augmenté de 25,8% en 2022-2023 à près de 10.600 milliards de yens (72 milliards d'euros). Les résultats de l'exercice écoulé dépassent d'ailleurs les prévisions que le groupe avait dévoilées fin avril.

Pourtant, les conditions de marché se sont avérées très « difficiles » en 2022-2023 sur fond de pénurie prolongée de semi-conducteurs, de flambée des prix des matières premières et de désorganisation des chaînes d'approvisionnement liée notamment aux confinements en Chine, a expliqué le directeur général de Nissan Makoto Uchida dans le communiqué. Le dirigeant s'attend à un contexte « encore plus compliqué » pour ce nouvel exercice à cause du ralentissement économique mondial, des risques géopolitiques constants.

Optimiste comme Toyota

Les prévisions de Nissan font écho à celle de son concurrent Toyota, qui anticipe un rebond de 5% de son bénéfice net en 2023-2024, à 2.580 milliards de yens et une hausse de son bénéfice opérationnel de 10%, à 3.000 milliards de yens, contre 2.725 milliards de yens en 2022-2023 (soit -9% sur un an).

Toyota se montre aussi optimiste quant à l'atténuation de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, l'amélioration de ses capacités de production et des coûts plus modérés de matières premières pour compenser les effets de change négatifs attendus en 2023-2024 consécutifs à la remontée du yen.

Nissan en plein redressement

De son côté, Nissan se redresse en récoltant les fruits de son plan de transformation Nissan Next lancé en 2020, centré sur la rentabilité et la discipline financière, a-t-il estimé. L'entreprise s'apprête à offrir un dividende de 10 yens par action pour l'exercice 2022-2023, soit le double de ce qu'elle avait prévu initialement, et promet un autre dividende unitaire de 15 yens ou plus pour 2023-2024.

Le redressement de Nissan fait les affaires de son partenaire et actionnaire Renault. « Nissan contribue aux résultats du premier trimestre 2023 de Renault Group à hauteur de 311 millions d'euros », a souligné le groupe Renault dans un communiqué.

(Avec AFP)