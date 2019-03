Porsche accélère sa transformation pour sauver sa rentabilité

(Crédits : © Michaela Rehle / Reuters)

En 2018, la marge opérationnelle de Porsche, l'une des plus élevées de l'industrie automobile derrière Ferrari, a baissé d'un point à 16,6%. La direction de la marque de voiture de sport de luxe a fixé une feuille de route d'investissements et de transformation de l'entreprise avec le but de préserver ce ratio de rentabilité au-dessus de 15%.