«Un plan de massacre de l'automobile française se prépare», Thierry Cognet (CCFA)

LA TRIBUNE - Après un premier semestre marqué par la crise du coronavirus, peut-on espérer un scénario de reprise forte (courbe en V) ?

THIERRY COGNET, président du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) - Envisager un scénario en V est peut-être encore prématuré... De nombreuses incertitudes pèsent encore sur le marché. On l'a vu cet été après les très bons mois de juin et juillet, le mois d'août a été décevant. Il y a eu l'effet des dispositifs de soutien, il faut désormais attendre pour comprendre comment le marché va se comporter. Ce qui est à peu près certain, c'est que nous excluons un scénario en L (courbe sans reprise, NDLR), ce qui est déjà pas si mal dans ce contexte. Pour l'heure, notre prévision se situe à un marché de 1,6 million d'immatriculations sur l'ensemble de l'année, soit le niveau le plus bas enregistré depuis 40 ans. Nous envisageons un retour d'avant-crise au mieux en 2021 avec une prévision autour de 1,8 million de véhicules.

Ne faut-il pas renoncer à ce niveau d'avant-crise dont on disait déjà à l'époque qu'il était trop haut?

Au-delà de la crise dont les effets risquent effectivement de durer, nous observons que la transformation des comportements commencent à impacter le marché du neuf. En milieu urbain, le consommateur recherche...