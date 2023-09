Logement neuf : la crise menace 300.000 emplois dans la construction d'ici 2025, alertent les promoteurs

Les acteurs de la construction neuve s'inquiètent. Quelque 300.000 emplois sont menacés d'ici à 2025 si rien n'est fait pour relancer la construction, a averti ce jeudi le président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), Pascal Boulanger.

« On s'attend d'ici 2025 à 300.000 pertes d'emplois, à peu près 150.000 dans le bâtiment, et 150.000 dans tout ce qui gravite autour, bureaux d'études, promoteurs, assureurs, etc. », a-t-il détaillé lors du point presse trimestriel de la FPI.