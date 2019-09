Paris 2020 : Les promoteurs franciliens répondent à Griveaux sur le périphérique

En ces temps de campagne électorale, le périphérique parisien ne laisse décidément personne indifférent. Après la mission d'information et d'évaluation demandée par la maire sortante Anne Hidalgo et la proposition de Gaspard Gantzer candidat "Parisiennes, Parisiens" de supprimer l'infrastructure, le candidat officiel des marcheurs Benjamin Griveaux a tendu la main le 10 septembre aux professionnels de l'immobilier dans Le Parisien.

Le député de la capitale espère toujours couvrir certaines parties du périph' pour "mieux relier Paris aux communes voisines et gagner de l'espace pour des logements ou pour végétaliser".

Interrogé par La Tribune ce 12 septembre, le président de la fédération des promoteurs immobiliers (FPI) d'Ile-de-France confirme avoir été "approché par la République en marche" pour "parler de production des logements".

"La libération foncière pose problème dans un certain nombre de cas", regrette Marc Villand. "Adoptons une approche pragmatique et ayons une vision à 15 ans de l'urbanisme. Il devient urgent de le concevoir ainsi si nous voulons résoudre la crise du logement en nombre et en prix."