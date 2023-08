PVC Kem One, TotalEnergies, ArcelorMittal... Les industriels mis à contribution pour réduire leur consommation d'eau

C'est l'un des cinquante sites industriels chargés de réduire leur consommation d'eau. Ce lundi, le fabricant de plastique, PVC Kem One, recevra la visite de trois ministres, celui de la Transition écologique, Christophe Béchu, et de ses collègues de l'Industrie et de la Biodiversité, Roland Lescure et Sarah El Haïry, sur son site de Balan dans l'Ain. Après de premiers efforts pour être plus vertueux, le site aura à nouveau diminué en 2023 ses prélèvements en eau de 20% par rapport à 2019.

Il fait ainsi partie de la liste de douze sites industriels révélée ce lundi - sur cinquante au total - qui seront accompagnés par l'Etat pour réduire significativement la quantité d'eau prélevée pour leur fonctionnement, a-t-on appris auprès du gouvernement.

L'Etat entend avant tout « accompagner » les industriels, notamment par le biais des agences de l'eau, pour « faciliter le co-financement d'études, faciliter le co-financement de la mise en œuvre des solutions trouvées, et faciliter la mise en œuvre administrative de ces solutions ». Sur le plan financier, « on ne crée pas de dispositif ad hoc », mais la révision à la hausse de 475 millions d'euros du budget annuel des agences de l'eau, annoncée le 30 mars, « participe à cette montée en puissance » de l'accompagnement des industriels, a précisé une source gouvernementale.

8% des prélèvements d'eau

Cette démarche s'inscrit, en effet, dans le cadre du plan eau dévoilé le 30 mars dernier par Emmanuel Macron au lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes. Le président avait alors fixé l'objectif de réduire de 10% les prélèvements en eau du pays d'ici 2030. Si l'industrie ne représente « que » 8% des prélèvements et 4% de la consommation en eau à l'échelle nationale, « il y a des territoires où un industriel peut représenter des volumes bien plus conséquents que la moyenne nationale », souligne cette source même gouvernementale.

Pour établir la liste des 50 usines engagées, qui doit être arrêtée d'ici la fin de l'année, « on a regardé quels étaient les sites gros consommateurs en eau, dans des territoires en tension sur la ressource et où, dans un dialogue préalable avec l'industriel, on pressentait des potentiels d'économies d'eau », a ajouté la source. Parmi les noms déjà révélés figurent également le site de raffinage de TotalEnergies à Donges (Loire-Atlantique), celui d'ArcelorMittal à Dunkerque (Nord) et de Florange (Moselle) ou encore de la coopérative laitière d'Isigny-sainte-Mère (Calvados).

La production d'énergie pointée du doigt

Lors de son allocution en mars dernier, Emmanuel Macron avait également pointé du doigt la consommation d'eau pour la production d'électricité, actuellement de 12%.

« Sur le nucléaire, on doit adapter nos centrales au changement climatique pour fonctionner beaucoup plus en circuit fermé », avait-il énoncé, dénonçant le fait que « les centrales utilisent l'eau et la rejettent ce qui a un effet sur la température et joue sur le niveau dans la durée ».

Concernant l'hydroélectricité, le chef de l'Etat avait souligné la nécessité d'« adapter le rythme de nos barrages aux enjeux du climat ». L'objectif : définir dans chaque territoire les règles les plus adaptées aux différents usages et au partage de l'eau. Il avait, enfin, chargé les ministres de réunir les 50 sites industriels qui ont le plus grand potentiel de réduction d'eau.

En parallèle, le président de la République avait fait l'une de ses priorités de lutter contre les fuites et moderniser nos réseaux, regrettant qu'à l'échelle nationale, un litre sur cinq soit perdu à cause des fuites, ce qui est « inacceptable ». D'autant que ce chiffre peut grimper jusqu'à un litre sur deux dans certains territoires. C'est d'ailleurs sur ce point que s'est concentré le site de PVC Kem One dont le directeur, Romain Petroff attribue ses bons résultats en matière de d'économie d'eau à « la recherche de fuites sur les réseaux », une opération compliquée compte tenu du fait qu'ils sont enterrés, a-t-il expliqué à l'AFP. Le site qui a également remis à plat ses processus industriels et investi en 2023 « un peu plus de 600.000 euros sur la gestion de l'eau », a-t-il ajouté.

Du côté de l'Etat, les 180 millions d'euros mobilisés dans les communes en difficulté et ayant manqué d'eau potable l'été précédent, seront chaque année confirmés, avait assuré Emmanuel Macron en mars. En outre, « nous allons aussi mobiliser la Banque des territoires et la Caisse des dépôts et consignations pour un grand plan sur nos infrastructures, car c'est le fruit de sous-investissements historiques », avait-il promis, annonçant, en outre, 35 millions d'euros supplémentaires d'investissement pour l'eau en outre-mer.

Développer les réutilisation des eaux usées

Autre volet du plan eau : la réutilisation des eaux usées. « Notre ambition est de passer de 1% à 10% d'ici à 2030 d'eau usée retraitée et réutilisée », avait indiqué Emmanuel Macron, c'est-à-dire « réutiliser 300 millions de mètres cubes, soit trois piscines olympiques, par commune », précisant que 1.000 projets seront, en outre, lancés en cinq ans dans ce but. « Nous devons aussi faciliter et accélérer les procédures administratives et lever quelques verrous administratifs », avait-il admis.

À ce propos, si un décret relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées existe déjà, il devrait être révisé dans les prochains jours afin d'élargir et de faciliter cette pratique. C'est en effet ce qu'avait annoncé le ministère de la Transition écologique fin juillet, ciblant notamment « les arrosages d'espaces verts par les collectivités locales, le fait de pouvoir nettoyer des bateaux... ». D'autres textes devraient voir le jour au second semestre pour « favoriser la réutilisation des eaux usées dans l'agro-alimentaire » et permettre l'utilisation « des eaux grises, à domicile : c'est-à-dire par exemple que l'eau d'une douche ou d'un lave-linge puisse être réutilisée dans le fond des toilettes plutôt que ça soit de l'eau potable qui alimente tout ça », avait-il ajouté.

