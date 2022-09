Les 5 INFOS BUSINESS à retenir ce mardi matin

Covid-19 : Le régulateur européen approuve un vaccin de Pfizer qui cible les sous-variants d'Omicron

Alors que les contaminations repartent à la hausse en France, le régulateur européen a approuvé un vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire américain qui cible les sous-lignages d'Omicron BA.4 et BA.5, en vue d'une campagne de rappel cet hiver pour prévenir de nouvelles vagues anticipées.

L'Agence spatiale européenne demande près de 20 milliards d'euros aux Etats

Le directeur général de l'Agence spatiale européenne (ESA), Josef Aschbacher, va demander 18,7 milliards d'euros aux 22 États membres lors de la prochaine conférence ministérielle prévue fin novembre à Paris. Soit une croissance de 30% du budget de l'ESA par rapport à celui fixé fin 2019. Une nécessité pour que l'Europe reste dans la course face aux ambitions américaines et chinoises.

Microprocesseurs : Washington veut une alliance avec le Mexique pour contrer l'Asie

Les Etats-Unis ont invité le Mexique à rejoindre leur grand projet à 50 milliards de dollars pour soutenir la production de micro-processeurs en Amérique du Nord face à l'Asie. Le Mexique y est favorable tant « cela signifie des emplois pour le pays ».

UBS va relever son dividende de 10% pour 2022

La banque suisse a indiqué vouloir relever son dividende de 10% pour l'exercice 2022, précisant que ses rachats d'actions dépasseront la barre des 5 milliards de dollars (4,9 milliards d'euros) cette année. Une annonce qui intervient quelques jours après son abandon de rachat de l'entreprise californienne Wealthfront.

TotalEnergies : la CGT appelle à la grève pour une hausse de 10% des salaires

La CGT de TotalEnergies appelle l'ensemble des salariés du groupe et de ses filiales en France, à une grève nationale les 27, 28 et 29 septembre, notamment pour obtenir une revalorisation des salaires et une "compensation de l'inflation",

