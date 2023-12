Les salariés d'Air France achètent des actions, la France est 5e mondiale pour son énergie décarbonée : nos bonnes nouvelles de la semaine

Salariés et actionnaires

Le premier plan mondial lancé par Air France-KLM est une réussite. Près de 17 000 salariés ont en e et souscrit à l'augmentation de capital réservée lancée par le groupe. Soit un taux de 22 %, qui porte à 3,3 % la part de capital détenue par les employés. Une performance comparable à celle de la moyenne des entreprises du CAC 40. C'est en Allemagne que les salariés ont le plus massivement acheté des actions

Hydrogène en Normandie



Air liquide va investir 400 millions d'euros pour construire un électrocatalyseur

géant à l'est du Havre. D'une capacité de 200 mégawatts, il permettra d'éviter l'émission de 250 000 tonnes de CO2 par an. Le site n'a pas été choisi au hasard : proche de la plus grande usine du groupe, il est également situé dans une zone qui concentre

à elle seule 13 % des émissions de carbone de l'industrie française.

Faux diamants et vrai progrès



Recherchés dans plusieurs secteurs industriels (spatial, médical, forage) pour

leur extrême solidité, les diamants présentent néanmoins de multiples inconvénients - entre autres à cause des difficultés d'extraction et d'exploitation minière. Après des décennies de recherches infructueuses, des scientifiques britanniques sont enfin parvenus à créer un matériau synthétique équivalent : le nitrure de carbone.

La France décarbonée

Le pays se classe cette année au 5e rang mondial pour son énergie décarbonée

(à 46 %), selon les calculs du britannique Energy Institute. Derrière les deux champions

de l'hydroélectrique que sont la Suède (74 %) et la Norvège (72 %), suivis par la Finlande et la Suisse, la France fait nettement mieux que la moyenne européenne (29 %). Au contraire de l'Allemagne (24 %). La Chine et l'Inde clôturent sans surprise le palmarès.