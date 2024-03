Gestion des risques : les poids lourds du secteur profitent de la vague de la certification

Transition écologique et énergétique, transformation numérique, révolution industrielle, risques climatiques... Depuis quatre ans et la crise sanitaire, les entreprises, petites et grandes, doivent s'adapter à ces nouvelles normes pour survivre. Les champions français du test, de l'inspection et de la certification (TIC), qui auditent ces sociétés au quotidien à travers le monde, en savent quelque chose. Les résultats d'Apave, de Bureau Veritas et de Socotec témoignent en effet de croissances dynamiques pour 2023.

Un résultat en hausse de deux chiffres pour Apave

Selon nos informations, Apave, qui revendique « plus de 150 ans dans la gestion des risques techniques, humains, environnementaux et numériques », a réalisé, l'an dernier, un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros. Tiré par l'inspection - deux tiers de son activité - et la formation professionnelle - 15% - , le groupe enregistre ainsi une hausse de 11% par rapport à 2022, et même un bond de 36% depuis 2019.

« Nous voulons continuer à faire grandir les activités là où nous sommes déjà présents et sourcer des opérations nous-mêmes en allant voir les propriétaires de solutions afin d'acquérir des nouvelles géographies », confirme, à La Tribune, son directeur général, Philippe Maillard.

Son rival Socotec, spécialisé dans le bâtiment, la construction et les infrastructures, revendique, lui, un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros pour 2023, ainsi que des implantations dans 26 pays. Cet « acteur de premier plan », tel qu'il se définit, déclare également réaliser 46% de son chiffre d'affaires en France et 54% à l'international.

La concurrence de Socotec

Déjà présente dans plus de 55 pays, Apave vient, elle, de se renforcer en Europe, au Moyen-Orient et en Asie grâce à sept acquisitions de croissance externe. Elle vient par exemple de mettre un pied en Pologne avec Systemics, « acteur européen majeur » dans les mesures et les analyses de performance du secteur des télécommunications. Ou encore en Scandinavie avec Trainor, « expert » norvégien des activités de formation professionnelle à la 3D.

C'est 11 Etats de plus qu'en 2020. L'ambition du groupe reste la même : atteindre 40% de son activité à l'international à horizon 2025 contre 27% aujourd'hui. « Cela dépendra de la croissance commerciale des acquisitions », relève le DG d'Apave, Philippe Maillard. De son côté, Socotec se proclame leader du contrôle construction en France et au Royaume-Uni et leader des services géotechniques et du contrôle qualité de la construction au Royaume-Uni et en Italie.

Une situation qui n'inquiète pas Philippe Maillard, le patron d'Apave : « À l'étranger, le paysage concurrentiel est très variable selon les activités des clients. Il y a de la place pour les entreprises cohérentes qui apportent des compétences et qui sont en capacité de mettre en place des inspecteurs, des ingénieurs et des techniciens ».

Des nouvelles ambitions financières pour Bureau Veritas

Pour surfer sur ce marché porteur et fidéliser ses salariés, Philippe Maillard a lancé une deuxième offre d'actionnariat salarié en ce sens, auquel 72% de ses équipes hexagonales ont souscrit. Tant est si bien que ses équipes détiennent aujourd'hui 2,6% du capital, contre 36% pour l'investisseur Pai Partners entré en 2021 et près de 60% pour l'association Gapave.

Hasard du calendrier, Bureau Veritas, qui se présente comme « un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire », vient, lui, de dévoiler, aujourd'hui, sa stratégie 2028 et ses ambitions financières, après avoir présenté un chiffre d'affaires de 5,87 milliards d'euros pour 2023.

Outre le rachat d'actions pour un montant maximal de 200 millions d'euros, la société cotée au SBF 120 promet, notamment, de « renforcer ses positions de leader par croissance organique, par accélération des acquisitions et par optimisation du portefeuille ». Le marché réagit favorablement à ces annonces, son action ayant crû de 2,43% depuis l'ouverture ce matin.