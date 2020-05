Air France-KLM : cette décision de Ben Smith qui interpelle

Il y a une dizaine de jours, Air France annonçait en interne la nomination à "effet immédiat" d'Angus Clarke au poste de directeur général adjoint Commercial d'Air France. Une fonction créée pour l'occasion qui va bien au-delà des seules activités commerciales puisqu'elle inclut également la "planification du réseau, la flotte, l'expérience client", et donne aussi la charge à son titulaire "d'assurer l'intégrité des recettes d'Air France". Le périmètre est donc très large. Il s'ajoute à celui du poste de directeur général adjoint "Stratégie" d'Air France-KLM, la maison-mère d'Air France et de KLM, que cet Australien de 45 ans occupe depuis 18 mois et qu'il conserve.

Cette double casquette met en lumière la grande confiance que lui porte Ben Smith, le directeur général d'Air France-KLM. Angus Clarke est en effet l'un des proches du Canadien. Avec Oltion Carkaxhija, l'homme des négociations sociales et Ben Lipsey, son directeur de cabinet, Angus Clarke est l'un des quatre transfuges d'Air Canada débauchés par Ben Smith quand ce dernier a quitté la compagnie canadienne pour prendre la tête d'Air France-KLM en août 2018.

Réorganisation du groupe en 2013

Si cette nomination traduit la volonté de Ben Smith de placer des hommes à lui aux postes clés, ce n'est pourtant pas la personne qui interpelle dans cette décision. C'est la fonction elle-même. Car en créant une direction commerciale à Air France, Ben Smith recrée de facto une fonction qui avait disparu en 2013 quand les fonctions commerciales d'Air France et de KLM, à l'instar de la quasi-totalité des fonctions stratégiques, avaient été regroupées pour devenir une fonction groupe dans le but de gagner en efficacité. Avait été maintenue une direction commerciale d'Air France pour le seul marché France. Alors que la direction d'Air France-KLM a toujours défendu une intégration poussée du groupe pour gagner en efficacité, cette décision est tout sauf anecdotique. Pour certains, elle est même dangereuse pour l'avenir d'Air France-KLM.

"En renationalisant ces fonctions qui génèrent une grande partie du chiffre d'affaires, c'est comme si l'on défaisait le groupe. De fait, cette décision marque la fin du groupe", explique un très bon connaisseur d'Air France-KLM, pour qui la décision est contradictoire avec le projet de renforcement de la cohésion du groupe prise l'an dernier par Ben Smith.

Prônant une plus grande...