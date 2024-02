Grève des contrôleurs SNCF : Fesneau plaide pour un service minimum

Alors que la grève des contrôleurs aura « fortement perturbé » la circulation des trains et affecté, selon la SNCF, près de 150.000 voyageurs entre jeudi 20h et lundi 8h, Marc Fesneau a évoqué, ce dimanche, le « besoin de travailler sur un service minimum ».

Premiers retours de la zone C et départs de la zone A

Invité de l'émission « Questions politiques » sur France Inter, le ministre de l'Agriculture a ajouté que cette solution éviterait d'« infliger, quand bien même il y ait de la conflictualité, un certain nombre de contraintes à nos concitoyens, qu'ils soient en vacances ou qu'ils travaillent, dans des périodes qui sont parfois des périodes cruciales ».

Ce week-end est en effet synonyme des premiers retours de la zone C (Paris, Montpellier et Toulouse) mais aussi les départs de la zone A (Lyon, Bordeaux, Dijon...). Le service est réduit de moitié sur les lignes TGV Inoui et Ouigo, ainsi que pour les Intercités. La circulation est meilleure sur les lignes locales avec « en moyenne, 8 TER sur 10 ».

Les clients concernés ont été tous prévenus par courriel ou SMS, assure la SNCF. Tant est si bien que la grève n'a pas entraîné de chaos dans les gares, les voyageurs prenant les devants en renonçant à leur déplacement, en changeant leurs billets ou en adoptant d'autres modes de transport.

Une proposition de loi sénatoriale est déjà dans les tuyaux

« Je m'orienterais plutôt pour [un service minimum], même si je ne suis pas un spécialiste de la question, » a poursuivi Marc Fesneau, rappelant qu'« il n'est pas question de remettre en cause » la grève. « Il y aura des débats parlementaires, on verra comment tout ça peut s'organiser. Il y a des textes, des propositions de loi qui ont l'air de fleurir depuis une semaine », a enchaîné le ministre de l'Agriculture.

Plusieurs propositions parlementaires ont tenté, ces dernières années, de durcir la loi de 2007 sur le service minimum dans les transports, notamment après l'épisode du week-end de Noël 2022 qui avait laissé 200.000 voyageurs sur le carreau. Mais aucune n'a prospéré. Un texte de la droite sénatoriale interdisant les préavis autour des jours fériés et sur « les deux premiers et les deux derniers jours » des vacances scolaires est déjà dans les tuyaux.

Le Premier ministre Gabriel Attal a lui déploré mercredi « une forme d'habitude » à chaque période de vacances « d'avoir l'annonce d'un mouvement de grève » des cheminots. Les Français savent que « la grève est un droit », mais « aussi que travailler est un devoir », a-t-il dit, encourageant le Parlement à s'emparer de ce débat.