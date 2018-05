Grève SNCF : les problèmes attendus jeudi 24 mai

La direction de la SNCF prévoit jeudi, au 22e jour de grève contre la réforme ferroviaire, de faire circuler la moitié des Transilien et TER, 3 TGV sur 5 et 2 Intercités sur 5, a-t-elle annoncé mercredi.

Ces prévisions sont identiques à celles annoncées pour mercredi.

En région parisienne, le trafic est annoncé "normal" sur la très fréquentée ligne A du RER. Un train sur deux circulera sur les lignes B (portion Nord) et C, ainsi que deux RER E sur cinq.

Situation contrastée pour les TGV

Sur la ligne D, plus de la moitié des trains sont prévus sur le tronçon Nord et, sur la portion Sud, entre deux sur cinq (branche Corbeil) et un sur deux (branche Melun).

Concernant les TGV, la situation est de nouveau contrastée selon les régions: l'axe Atlantique sera plus touché (un train sur deux prévu) que l'Est (quatre trains sur cinq) et les axes Nord et Sud-Est (trois sur cinq).

Trois quarts des TGV low-cost "Ouigo" circuleront, d'après la SNCF qui anticipe un trafic "quasi normal" sur les Eurostar et Thalys.

Le trafic régional (TER) sera "très perturbé" jeudi aux heures de pointe.

(Avec AFP)