Le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes est abandonné

"C'est officiel. C'est abandonné", a déclaré M. Grosvalet, président de ce syndicat regroupant l'ensemble des collectivités favorables au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique).

"Par cette décision, il (Emmanuel Macron, ndlr) piétine les procédures et décisions de justice, il piétine nos collectivités locales, il piétine le vote des habitants."

Le président de la République Emmanuel Macron avait commandé l'été dernier à trois médiateurs un rapport évaluant la faisabilité du projet de transfert d'aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes, à une vingtaine de kilomètres au nord de Nantes. Ce rapport, rendu public en décembre, passait en revue les avantages et les inconvénients du transfert ou du réaménagement de l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique, sans se prononcer pour l'une des deux options.

L'histoire d'un conflit qui traine depuis 50 ans

Le projet contesté de construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes remonte aux années 1960. Il avait été relancé en octobre 2000 par le Premier ministre socialiste de l'époque Lionel Jospin. Des militants anticapitalistes avaient commencé à partir de 2009 à occuper la Zone d'aménagement différée (ZAD), rebaptisée par eux "zone à défendre" et retenue pour y construire le nouvel équipement.

En 2016, une majorité de 55% des votants s'était prononcée en faveur de la construction du nouvel aéroport à l'occasion d'une consultation locale organisée en Loire-Atlantique, sans proposer alors l'option d'un réaménagement de l'aéroport Nantes-Atlantique.

La construction d'un nouvel aéroport était soutenue par de nombreux élus locaux en raison de la congestion de Nantes-Atlantique et pour favoriser le développement économique et touristique de la région.

L'opposition de Français à cet abandon

Les résultats de l'enquête exclusive de l'IFOP sont sans appel. Loin de soutenir les conclusions des médiateurs, les Français ne sont pas dupes. Pour 6 Français sur 10 (58%), « un renoncement du gouvernement s'expliquerait avant tout par la difficulté d'évacuer la ZAD et le risque d'affrontements avec les opposants occupant le site de Notre-Dame-des-Landes. »

Une telle décision du gouvernement ne serait donc pas motivée par des raisons de fond, mais bien par la violence et la radicalité des opposants devant laquelle l'État s'inclinerait. Ainsi, pour 55% des Français, « un renoncement reviendrait à céder aux zadistes » ; une proportion qui monte à 57% chez les habitants du quart Nord-Ouest et à 60% chez les sympathisants de LREM.

Des conséquences inquiétantes pour les Français... et Emmanuel Macron

La perspective d'un abandon du transfert à Notre-Dame-des-Landes inquiète les Français. 56% d'entre eux estiment que cela affaiblirait l'autorité de l'Etat. Les proches du Président de la république partagent cette inquiétude : 60% des électeurs d'Emmanuel Macron et 63% des sympathisants LREM.

Le 26 juin 2016, les habitants de Loire-Atlantique se sont prononcés par référendum à 55,17% en faveur du transfert à Notre-Dame-des-Landes. Le projet bénéficie également de 179 décisions de justice, toutes favorables sans exception. Aussi, pour une majorité de Français (54%), l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes serait un déni de démocratie. Sans surprise, parmi les habitants du quart Nord-ouest, ils sont 6 sur 10 (58%) à partager cette opinion, tout comme 57% des sympathisants LREM.

Enfin, céder aux zadistes et à leur violence serait en outre un mauvais signal pour le développement économique et les investissements en France pour 53% des Français. Les jeunes de moins de 35 ans sont conscients de ces enjeux d'avenir puisque 61% d'entre eux partagent cette opinion inquiétante, tout comme les proches du Président de la République (56% des électeurs d'Emmanuel Macron et des sympathisants LREM).

>> Rapport complet du sondage : http://www.ifop.com/media/poll/3949-1-study_file.pdf

(avec agences)