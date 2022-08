Lundi, le bonus vélo augmente de 50% (et de 100% pour les personnes handicapées et précaires)

Le 15 août, la prime d'État dite bonus vélo pour encourager l'achat d'un vélo électrique va augmenter de moitié (voire doubler selon le cas), et gagnera en simplification. Le montant sera encore rehaussé pour les personnes en situation de handicap et celles ayant un revenu fiscal très bas. Dans le cas de l'achat d'un vélo cargo, d'un vélo pliant ou d'une remorque électrique pour vélo, beaucoup plus coûteux, le bonus sera adapté, avec des montants bien plus élevés, jusqu'à 2.000 euros.