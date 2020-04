Transport aérien : IATA reporte son assemblée générale prévue en juin à Amsterdam

L'association internationale du transport aérien (IATA) reporte son assemblée générale qui devait se tenir les 22 et 23 juin à Amsterdam, en raison de la crise du coronavirus. L'assemblée générale pourrait se tenir au troisième et quatrième trimestre a indiqué IATA,.

"Nos membres sont confrontés à la crise la plus profonde que le secteur du transport aérien ait jamais connue. Une grande partie des activités liées au transport de passagers étant au sol dans le cadre de la lutte mondiale pour contenir le virus, de nombreuses compagnies aériennes luttent pour rester viables. En ce qui concerne le fret, les compagnies aériennes font tout ce qu'elles peuvent pour que les chaînes d'approvisionnement mondiales continuent de fonctionner avec les expéditions vitales, y compris celles de fournitures médicales essentielles. Nous nous rassemblerons en tant qu'industrie lorsque la liberté de voyager aura été rétablie et que nous pourrons nous concentrer sur le rôle essentiel du transport aérien dans la reprise économique et sociale après cette crise sans précédent", a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général de l'IATA.