Le monde agricole cherche la réponse à l'agribashing

« L'agriculture vous tend les bras. » Le thème choisi pour la 57e édition du Salon international de l'agriculture (SIA), qui se tiendra du 22 février au 1er mars à Paris, incarne un vœu: celui de recréer du lien entre le milieu agricole et un pan croissant de la société française, mécontent de ses pratiques. En 2019, cette tension semble s'être exacerbée. Sondages et études de marché confirment un constat désormais quotidien: chez les consommateurs, la demande d'aliments plus sains, plus respectueux de l'environnement et du bien-être animal, saisonniers et produits localement, croît.

Autant de revendications qui nourrissent un regard de plus en plus critique sur les méthodes agricoles, renforcé par un autre mouvement: celui des néoruraux, ces citadins qui fuient la ville et ses « bullshit jobs » pour s'installer dans une campagne idéalisée. Soutenue par certains maires qui essaient d'étendre les zones de non-traitement, l'opposition de consommateurs et de riverains à l'épandage de produits phytosanitaires se renforce, alors que les ONG multiplient les vidéos dénonçant les maltraitances animales.

"Agribashing"

Les agriculteurs vivent mal cette contestation, qu'ils qualifient...