Le monde entier nous envie Sandrine Rousseau  !

Que n'a-t-elle pas dit Sandrine Rousseau ! « La valeur travail, c'est quand même une valeur de droite ». En pleine sobriété, en pleine « fin de l'abondance », voilà que la candidate malheureuse à l'investiture écologiste à la présidentielle revendique un « droit à la paresse ». Bien joué Sandrine ! Pour affronter les rigueurs de l'hiver sibérien à venir, toutes et tous sous la couette en chaussettes et en pull. La paresse, c'est cool, c'est chaud, c'est sobre et ça fait du bien... Et comme ça on aura du temps pour surveiller de près notre application Ecowatt, le Bison Fûté de notre consommation électrique qui doit nous éviter le blackout plus sûrement que l'extinction par Anne Hidalgo des feux de la Tour Eiffel à Paris.

Heureusement que nous l'avons Sandrine Rousseau pour animer le débat public un brin angoissant de cette fin d'été. Elle est presque aussi forte que le Medef qui met en berne son amour de l'économie de marché pour réclamer un plafonnement des prix de l'énergie. Accordé par Bruxelles, qui au passage réinvente la taxation des superprofits, sans prononcer son nom, mais en prévoyant 140 milliards d'euros de recettes sur les énergéticiens, quand même. En attendant, c'est la peur des coupures qui domine : Clémentine Maligorne raconte comment les entreprises les plus énergivores se préparent pour les pénuries.

Sandrine Rousseau, le monde entier nous l'envie, car le rire, c'est bien connu, ça libère l'esprit et réchauffe les cœurs. Cela faisait longtemps, depuis Ségolène Royal sans doute, que la gauche n'avait trouvé de leader aussi charismatique, presque mystique. Dans une France à bout de souffle, comme dirait l'immortel Jean-Luc Godard, ce n'est pas avec les LR ou Renaissance, que l'on va imaginer de nouvelles idées. Le parti présidentiel qui doit élire ce samedi son nouveau patron est devenu « une véritable chronique nécrologique », nous dit un fin observateur du macronisme.

Pour faire le buzz, rien ne vaut la potentielle nouvelle patronne des Verts qui doivent eux-aussi se choisir en décembre un nouveau chef.fe. En multipliant les provocations, Sandrine Rousseau est en train de prendre le dessus sur Yannick Jadot et tous ses concurrents. Une stratégie concurrencée à gauche par Fabien Roussel, le patron des communistes, qui prend des positions strictement orthogonales en défendant le travail contre l'assistanat dans une tribune au Monde que n'aurait pas renié Laurent Wauquiez. Avec Roussel, ce n'est plus le marteau et la faucille, mais l'entrecôte et le bleu de chauffe.

Alors qu'Emmanuel Macron confie en catimini à la « presse présidentielle », dans un « off » absolu aussitôt rompu avec l'autorisation de l'Elysée, sa volonté d'imposer de force dès cet automne deux des réformes les plus dures de son programme présidentiel, celle de l'assurance-chômage dont les indemnités seront modulées en fonction de la situation de l'emploi, et celle des retraites en allongeant la durée de cotisation, Sandrine Rousseau allume un contre-feu salutaire. Quoi ? Un président de la République qui veut ramener la France au plein emploi et adresser un message de sérieux budgétaire à Bruxelles, voire financer par ce surcroît de travail quelques dépenses de solidarité nouvelles, comme la dépendance ou la revalorisation du minimum vieillesse ; ça va pas bien la tête ! On a le droit « à la paresse », « de faire des pauses dans la vie », « c'est ça les allocations », dit Sandrine Rousseau sans doute inspirée par le revenu universel de Benoît Hamon, qui ne lui a pas rendu service en 2017. La paresse, d'accord, mais qui paye ? Ben, ceux qui travaillent évidemment... Et voilà reparti le bon vieux débat sur l'assistanat, qui ne sert que les extrêmes.

En vérité, Sandrine Rousseau n'est pas si radicale que la caricature qu'elle inspire pourtant : le fond de son propos, c'est de dire que « pour redonner une dignité aux salariés, il faut qu'ils puissent ne pas dépendre de leur emploi ». Un discours d'émancipation qui ressemble à quelques nuances près à celui que celui que tenait le candidat Emmanuel Macron en 2017. Le président de la République a porté l'idée de pouvoir démissionner de son emploi sans perdre ses droits au chômage afin de pouvoir se reconvertir. Une réforme d'ailleurs mise en œuvre, mais de façon TRÈS encadrée. Alors, Macron-Rousseau, même combat ? Et si, sous l'exagération du droit à la paresse, sommeillait l'idée assez moderne, d'un droit à la transition d'un métier à l'autre ? Après tout, c'est exactement ce dont l'économie française a besoin le plus, dans sa conversion. Pour parvenir à la neutralité carbone, la France a certes besoin de profs et d'ingénieurs, mais elle manque cruellement d'électriciens, de plombiers, de soudeurs, pour rattraper son retard dans les énergies renouvelables et... dans le nucléaire, comme l'a regretté le patron d'un EDF ruiné Jean-Bernard Lévy, en passe d'être remplacé. Si l'idée de Sandrine Rousseau est de permettre un droit au travail choisi, émancipateur, pour tous et toutes, qui peut être contre ? Au boulot alors... Marions Macron et Rousseau. Vite, un plan Marshall pour relancer en même temps les EPR et les éoliennes. Mais la crise va durer au moins jusqu'en 2024. La France va payer cash l'imprévoyance de ses politiques. Ce monde nouveau était-il pourtant si difficile à prévoir ?, s'étonne Marc Endeweld. En France, on n'a pas de pétrole mais on a des idées, le slogan des années 70 a besoin d'un coup de peinture fraîche.

Ce débat sur l'emploi, le travail, la retraite, percute de plein fouet celui sur le vieillissement relancé cette semaine par l'avis du Comité national d'éthique sur la « fin de vie ». Emmanuel Macron, soucieux de laisser une trace dans l'histoire, ira-t-il jusqu'à autoriser le suicide assisté comme en a bénéficié en Suisse le cinéaste Jean-Luc Godard parti parce qu'il était fatigué de vivre à 91 ans ? Ce débat est aussi dans l'actualité culturelle avec le film japonais d'anticipation « Plan 75 » qui imagine une société qui décide de se débarrasser légalement, et de manière industrielle, des plus de 75 ans. Une sorte de « Ballade de Narayama » moderne qui rappelle aussi le roman « Soleil Vert » de Harrison porté à l'écran en 1973 et qui raconte comment dans le New York de 2022, comme par hasard, on incite les âgés et les malades à s'euthanasier, sans savoir que l'industrie agro-alimentaire les recycle en nourriture gratuite pour une population affamée, comme une allégorie à la fin de l'abondance...