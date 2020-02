Face au défi de la transition alimentaire, les agriculteurs multiplient les initiatives locales

Moëlan-sur-Mer se lance dans l'agroécologie en régénérant ses friches

[La commune de Moëlan va mettre en valeur 120 hectares de terres afin de contribuer à l'autonomie alimentaire du bourg. Crédits : DR]

Le code rural recèle des procédures méconnues et a fait germer en 2013 une idée singulière à la mairie de Moëlan-sur-Mer, dans le Finistère. Grâce à la mise en valeur des terres incultes, elle peut imposer, avec le soutien des collectivités et de la préfecture du Finistère, à plus de 400 propriétaires de parcelles agricoles en friche de les mettre en culture et d'œuvrer en faveur de la transition écologique.

Louées à quatre jeunes paysans bio qui s'installent, ces 1.200 futures parcelles défrichées (23 îlots) représentant plus de 120 hectares au total (un tiers des friches de la commune) devraient « créer une trentaine d'emplois sous deux ans », selon le maire de cette commune de 7.000 habitants et contribuer à l'autonomie alimentaire du bourg. L'ambition est par exemple d'accroître à 50 % la part des produits locaux utilisés à la cantine scolaire.

Les quatre projets validés sont un élevage de chèvres pour la fabrication de fromages, la culture de blé avec production de pain,...