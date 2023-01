Fabienne Dulac va céder les rênes d’Orange France

Ce départ était, à vrai dire, quelque peu attendu. Fabienne Dulac va céder la direction générale d'Orange France, le vaisseau amiral du numéro un français des télécoms. Orange a annoncé la nouvelle ce mardi, dans un communiqué. La dirigeante sera remplacée, à compter du 3 avril prochain, par Jean-François Fallacher, l'actuel patron d'Orange Espagne. Après avoir remanié par deux fois son équipe dirigeante, Christel Heydemann, la nouvelle patronne d'Orange depuis le printemps dernier, a finalement choisi de se séparer de Fabienne Dulac. En coulisse, le départ de cette fidèle des fidèles de Stéphane Richard, l'ancien PDG de l'opérateur, était évoqué depuis des mois.

Cela faisait huit ans que Fabienne Dulac dirigeait Orange France, de loin le premier marché de l'opérateur historique. Elle a dû batailler, toutes ces années, avec ses rivaux SFR, Bouygues Telecom et Free dans un contexte électrique d'ultra-concurrence et de prix bas, tout en investissant des milliards d'euros dans les réseaux mobiles et Internet fixe. À son bilan, figure notamment le succès du déploiement de la fibre. « Grâce à son travail et celui de ses équipes, la France est aujourd'hui le pays le plus fibré d'Europe », salue Christel Heydemann dans un communiqué.

Dulac reste, pour l'heure, au comité exécutif

Cet énorme chantier, « le plus grand de France » rappelle-t-on souvent dans le secteur, n'a pas été de tout repos. À l'instar de ses concurrents, Orange France a été critiqué pour les malfaçons et dysfonctionnements qui sont survenus, ces dernières années, sur ce nouveau réseau. Sous la coupe de Fabienne Dulac, Orange France a notamment fait l'objet de critiques sur la rémunération de ses sous-traitants, en charge de raccorder les clients à la fibre.

La dirigeante s'est aussi retrouvée en première ligne lors d'une panne géante qui a affecté les numéros d'urgence, en juin 2021, ou plus récemment lors de la chute de son sous-traitant Scopelec. Fabienne Dulac reste, pour l'heure, au comité exécutif d'Orange. Il ne serait pas étonnant, cela dit, qu'elle parte ensuite pour de nouveaux horizons...

Fallacher, « l'homme des situations difficiles »

Son remplaçant, Jean-François Fallacher, aura la lourde tâche de préserver le leadership d'Orange France face à des rivaux toujours aussi agressifs. Il devra achever le déploiement de la fibre en France, tout en menant un autre chantier gigantesque : celui de la fermeture du réseau cuivre, encore utilisé pour le téléphone et l'ADSL. Il devra aussi défendre les intérêts d'Orange France auprès de l'Arcep, le régulateur des télécoms, avec qui les relations sont aujourd'hui glaciales.

Jean-François Fallacher a l'habitude des marchés compliqués. Au sein d'Orange, il est souvent décrit comme « l'homme des situations difficiles ». À la tête d'Orange Espagne, il a dû jouer les pompiers alors que l'opérateur y souffre depuis des années. Il a notamment participé, dans ce pays, à un rapprochement stratégique avec son rival MasMovil, qui doit encore être validé par Bruxelles. Auparavant, il a notamment dirigé les filiales d'Orange en Roumanie et en Pologne.