Fort de ses solides résultats, Iliad (Free) a des envies d’ailleurs

Il est loin le temps où Iliad était un Petit Poucet de l'industrie des télécoms. Le « nouvel entrant » d'hier a grandi. Depuis son arrivée sur le marché français du mobile, il y a dix ans, où le « trublion des télécoms » a fait son nid en massacrant les prix, le groupe du milliardaire Xavier Niel s'est largement développé sur le Vieux Continent. Outre l'Hexagone, il est désormais présent en Italie et en Pologne. Du haut de ses près de 46 millions d'abonnés Internet fixe et mobiles, Iliad revendique la place de sixième opérateur européen. Mais l'appétit vient en mangeant, et son état-major n'est, visiblement, pas rassasié. « Notre volonté est de devenir l'un des trois grands opérateurs européens », a lancé Thomas Reynaud, le directeur général du groupe, ce jeudi, lors de la présentation de ses résultats 2022.

Pour y arriver, Iliad entend continuer à croître en gagnant des abonnés. Mais il ne s'interdit pas de sortir le chéquier pour faire quelques emplettes. Thomas Reynaud ne cache pas, en premier lieu, son souhait de racheter un concurrent en Italie. « S'il y a des opportunités de consolidation, nous regarderons », souligne-t-il.

Des opportunités à venir en Italie

L'an dernier, Iliad Italia a bien tenté de s'offrir son rival Vodafone Italia en dégainant une offre de 11,25 milliards d'euros. Mais le géant britannique des télécoms a décliné la proposition. Reste que Vodafone souffre énormément en Italie, et fait les frais d'une concurrence féroce entre les opérateurs. Vodafone Italia a récemment indiqué qu'il voulait se séparer de 1.000 de ses collaborateurs. Critiqué pour sa stratégie, Nick Read, l'emblématique patron de Vodafone a, lui, été prié de rendre son tablier en décembre dernier. Dans ce contexte difficile, il n'est pas impossible que Vodafone Italia se retrouve prochainement à vendre, et qu'Iliad Italia en reparte à l'assaut... L'antenne italienne de Xavier Niel pourrait, aussi, profiter des déboires de Telecom Italia, l'opérateur historique, pour récupérer certains actifs.

En parallèle, l'état-major d'Iliad réfléchit à se lancer dans un nouveau pays européen si, là-encore, des opportunités se présentent. On pense à l'Espagne, ou encore à l'Allemagne. Mais aussi, et surtout, au Royaume-Uni. De l'autre côté de la Manche, Xavier Niel s'est offert, via sa société NJJ, une part minoritaire de 2,5% dans Vodafone.

De bonnes performances commerciales

Si Iliad a des envies d'ailleurs, c'est parce que ses performances commerciales et financières sont pour le moment au rendez-vous. En 2022, son chiffre d'affaires global a progressé de 10,3% à 8,37 milliards d'euros. Ses bénéfices se sont affichés en hausse de 44%, à 758 millions d'euros. Non seulement Iliad conquiert des abonnés, mais ceux-ci privilégient de plus en plus ses offres les plus haut-de-gamme, et les plus chères.

Dans l'Hexagone, qui reste de loin le premier marché de l'opérateur de Xavier Niel, Free a gagné 607.000 abonnés mobiles en 2022. Il en compte, désormais, plus de 14 millions. En outre, Free a séduit 885.000 abonnés supplémentaires à la fibre. Au total, son parc de clients Internet fixe s'élève à 7,1 millions de fidèles. Les dynamiques sont similaires en Pologne et en Italie. Ces résultats permettent à Iliad de continuer à investir dans le déploiement des réseaux, en particulier dans la fibre et la nouvelle 5G. L'an dernier, ses investissements se sont élevés à 2,14 milliards d'euros.

L'opérateur dispose, aux dires de Thomas Reynaud, du plus important ratio d'investissements sur chiffre d'affaires des télécoms européennes. Malgré l'inflation galopante et la flambée des coûts de l'énergie, Iliad affiche une bonne santé, qui lui permet de voir plus grand. De quoi stimuler les banquiers d'affaires, qui ne manqueront pas de toquer à la porte de Xavier Niel et de Thomas Reynaud pour leur proposer des deals.