Budget de défense : la France le rêve, l'Allemagne le fait

L'Allemagne se réarme. Massivement contrairement à la France, dont le budget de la défense est en train de décrocher par rapport à celui de son voisin d'outre-Rhin. Ainsi, le budget allemand de la défense devrait passer de près de 32 milliards en 2011 à plus de 39 milliards d'euros en 2020 (39,1 milliards). Dans le même temps, la France devrait augmenter son budget de façon beaucoup plus modérée, passant de 31,17 milliards en 2011 à 34,02 milliards en 2019 à la fin de l'actuelle loi de programmation militaire (2014-2019). Soit une hausse deux fois moins fortes que celle du budget allemand sur la période. Des chiffres que les candidats à la présidentielle française devraient méditer...

En revanche, les dépenses de défense devraient représenter 1,77% du PIB de la France en 2017 (contre 1,78% en 2016). Loin, très loin devant l'effort allemand, qui devrait s'élever à 1,22% du PIB pour l´exercice 2017. D'ailleurs la chancelière Angela Merkel, vise plutôt à long terme les 2% du PIB (soit 60 milliards d'euros). "Je sais qu'il reste du chemin à parcourir pour parvenir à l'objectif de l'OTAN de 2% pour les dépenses de défense et je ne peux pas faire la promesse que nous y parviendrons dans un avenir proche", a-t-elle reconnu lors d'un d'un discours en novembre devant le Bundestag.

"Notre budget de défense montre que nous ne sommes pas parvenus au niveau où nous devrions être du point de vue des attentes de nos partenaires de l'OTAN", avait regretté la chancelière allemande à cette occasion. "Mais nous devons clairement montrer que nous visons cet objectif et que nous voulons l'atteindre", avait-elle précisé.

Un budget allemand en forte hausse dès 2017

En 2017, le budget allemand fait un bond important. Ce qui ne manque pas de faire saliver les militaires en France. "Les Allemands font une sacrée marche", explique-t-on à Paris à La Tribune. C'est d'ailleurs très factuel, le budget de défense allemand va augmenter de plus de 2,7 milliards d'euros par rapport à celui de 2016, passant de 34,287 milliards l'an dernier à 37,005 milliards d'euros cette année (32,69 milliards en France). Soit une croissance de 7,3%. La hausse des crédits d'équipement est quant à elle estimée à 8,4%. Ainsi, ce budget va augmenter d'environ 1 milliard d'euros, passant de 10,16 milliards à 11,1 milliards d'euros.

Et encore le budget de 37 milliards ne concerne que le ministère de la défense allemand. Cela correspond à une section (Einzelplan) très précise du budget fédéral allemand, la section 14. Toutefois les dépenses de défense sont au global plus élevées. Car elles sont aussi présentes dans d'autres sections du budget comme par exemple dans celle du budget du ministère des Affaires étrangères, qui dispose lui aussi de dépenses de défense.

Sur la période 2017-2020, la loi de finances allemande prévoit de consacrer plus de 10 milliards d'euros supplémentaires à la défense par rapport à la programmation antérieure à 2016. Bref, la France pourrait rapidement perdre son leadership au sein de l'Union européenne dans le domaine de la défense conventionnelle. Car contrairement au budget de défense allemand, celui de la France doit entretenir la force dissuasion, dont le renouvellement va coûter 6 milliards d'euros par an à partir de 2020 (contre 3,5 milliards actuellement), financer des organismes tels que le CEA et contribuer au financement des surcoûts générés par les opérations extérieures.