Apple s'intéresse aussi à la voiture autonome

Y-aura-t-il demain une Apple car ? Pourquoi pas. Le groupe américain s'intéresse de près au sujet. Apple a en effet écrit la semaine dernière à l'agence fédérale de sécurité routière (NHTSA) pour lui donner son avis sur un projet de lignes directrices concernant les voitures autonomes, laissant ainsi percer ses ambitions en la matière.

Enthousiasme pour les transports automatisés

Dans sa lettre, datée du 22 novembre et consultée samedi par l'AFP, la marque à la pomme se dit notamment "enthousiasmée par le potentiel des systèmes automatisés dans de nombreux domaines, y compris les transports".

"Apple a hâte de collaborer avec la NHTSA et d'autres parties afin qu'on puisse profiter de manière sûre, responsable et rapide des importants bénéfices sociétaux des véhicules automatisés", y écrit également Steve Kenner, directeur du groupe en charge de "l'intégrité des produits". "Nous avons communiqué des commentaires à la NHTSA parce qu'Apple investit lourdement dans les machines capables d'apprendre et les systèmes autonomes", a expliqué un porte-parole du groupe dans un courriel à l'AFP.

"Il y a beaucoup d'applications potentielles pour ces technologies, y compris l'avenir des transports, donc nous voulons travailler avec la NHTSA pour définir les meilleures pratiques pour le secteur", a-t-il ajouté.

Projet Titan

Des rumeurs récurrentes prêtent depuis au moins deux ans à Apple de grandes ambitions dans le secteur automobile ("projet Titan"). Le patron du groupe, Tim Cook, n'a jamais confirmé l'existence du projet, mais il a fait à plusieurs reprises des remarques susceptibles d'alimenter les spéculations.

Il avait notamment évoqué, suite à un investissement d'un milliard de dollars réalisé au printemps dans la société chinoise de réservation de voiture avec chauffeur Didi, "des choses stratégiques que les deux entreprises peuvent faire ensemble sur la durée".

Début septembre, le New York Times avait toutefois affirmé que le groupe avait revu ses ambitions à la baisse et licencié du personnel dans le cadre d'une "réinitialisation" du projet Titan: au lieu de chercher à concevoir et produire une voiture en intégralité, le groupe se concentrerait désormais sur les technologies permettant aux véhicules de conduire de manière autonome.

Exigences réglementaires

Dans sa lettre à la NHTSA, Apple demande notamment à ce que les nouveaux entrants ne soient pas pénalisés par des exigences réglementaires plus lourdes que les constructeurs établis.

"Pour maximiser les bénéfices en termes de sécurité des véhicules automatisés, encourager l'innovation, et promouvoir une concurrence juste, les fabricants établis et les nouveaux entrants devraient être traités de manière égale", écrit-il.

Il se dit également favorable à des partages de données, notamment sur les accidents, faisant valoir que cela permettrait de "construire une base de données plus complète que ce qu'une seule entreprise pourrait faire seule".

La plupart des grands constructeurs mais aussi beaucoup de groupes technologiques travaillent actuellement sur les véhicules autonomes, considérés avec l'électrique comme l'avenir de l'automobile, avec de premières productions en série promises autour de 2020.