Ce que dit le patron de Qatar Airways sur Air France et les subventions !

A l'exception de Nice et Lyon que Qatar Airways est autorisée à desservir 5 fois par semaine, vous n'avez pas de droits de trafic supplémentaires en France. Allez-vous demander plus de vols ?

Nous attendons de commencer les vols sur ces deux lignes pour demander des vols supplémentaires afin de pouvoir desservir Nice et Lyon en vol quotidien. Nous n'avons donc pas encore commencé à négocier. Nous devons également attendre l'issue des négociations entre l'Union européenne et les pays membres du conseil de coopération du Golfe et l'ASEAN (association des pays d'Asie du sud-est) et la Turquie. Des négociations entre l'Union européenne et le Qatar ont commencé en septembre. Une deuxième réunion de discussions est prévue en février.

Que pensez-vous de cette demande de l'Union européenne de vouloir négocier un accord de « fair competition » ?

Mon opinion est que nous sommes injustement la cible de deux pays en particulier, la France et l'Allemagne, qui font l'objet d'un très fort lobby de leur compagnie aérienne (Air France et Lufthansa, ndlr), lesquelles ne veulent pas de concurrence sur leur marché. Ce qui est inacceptable pour nous, c'est d'avoir un traitement différent de la part de pays qui ont la même situation que la nôtre. Les compagnies appartiennent aux Etats. Et ces deux compagnies font valoir que nous les concurrençons sur des bases inéquitables. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi ces bases sont inéquitables? Parce que nous avons un meilleur produit, un meilleur réseau, un aéroport ouvert 24 h sur 24? Ces avantages ne viennent pas d'un traitement de faveur, mais de la façon dont nous gérons les affaires.

Vos détracteurs dénoncent les subventions dont vous bénéficiez de l'Etat-actionnaire ?

C'est faux, on le prouve en publiant nos comptes. Oui, le gouvernement du Qatar nous détient et, à ce titre, a le droit de capitaliser la compagnie de la même manière que ce qu'ont fait tout au long des sept dernières décennies les gouvernements français et allemand, en mettant du cash dans leur compagnie jusqu'à leur privatisation. Nous serons nous aussi privatisés quand nous serons en position de force.

J'ai une question. Si Air France rencontrait des difficultés financières au point de sombrer, pensez-vous que le gouvernement français, qui détient près de 16% du capital du groupe, ne mettrait pas du cash dans la compagnie? Bien sûr que si, car Air France est un gros employeur et un acteur important de l'économie française. Est-ce que cela serait une subvention ? Non, ce serait une augmentation de capital (« equity, no subsidies »). Nous sommes dans la même situation. Quand votre ministre des transports dit regarder des réductions de taxes pour Air France, de quoi parle-t-on ? D'une subvention directe, car vous changez votre régime de taxes pour soutenir une compagnie.

Vous venez d'évoquer une éventuelle privatisation, une ouverture du capital est-elle envisagée ?

D'ici à 10 ans, le capital de Qatar Airways sera mis en Bourse. C'était prévu en 2009, mais il y a eu la crise de 2008. Aujourd'hui, la compagnie vaut plus de 10 milliards de dollars.