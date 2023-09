Epargne : l’assurance-vie accuse une forte décollecte en août

Deuxième mois consécutif de décollecte sur l'assurance-vie : après un milliard d'euros en juillet, l'assurance-vie a de nouveau accusé une décollecte en août de 1,7 milliard d'euros, selon les derniers chiffres de France Assureurs. C'est même son troisième mois de décollecte de l'année.

La trêve estivale n'est jamais une période favorable à la collecte de l'assurance-vie, compte tenu notamment des congés des distributeurs de ce produit. L'an dernier, la décollecte avait cependant été limitée à 0,7 milliard d'euros. Depuis le début de l'année, la collecte nette est positive à 1,7 milliard d'euros, contre près de 12 milliards d'euros un an plus tôt. En 2019, avant la crise sanitaire, elle s'élevait sur la même période à 18 milliards d'euros.

L'assurance-vie souffre notamment de la concurrence de plus en plus vive du Livret A, même si ce dernier a surtout « mordu » les dépôts à vue bancaires. Les assureurs-vie eux-mêmes ont conscience du changement de paradigme avec la montée des taux d'intérêt qui bouleverse la hiérarchie des produits d'épargne. Ces derniers tentent d'ailleurs de remettre au goût du jour le fonds en euros, en multipliant les bonus ou autres initiatives commerciales, comme Allianz France récemment.

Ralentissement sur les unités de compte

Les rendements du fonds euros pour 2023, qui seront annoncés à la fin de l'année et au début de l'année prochaine, devraient conduire à une amélioration de la collecte, et se situer entre 2,5% et 2,7%, contre 2% en moyenne en 2022, estime le Cercle de l'Épargne.

Dans le détail, les cotisations s'élèvent à 8,3 milliards d'euros en août (-4%) - et à plus de 100 milliards d'euros depuis janvier - et les prestations à 10 milliards d'euros, en hausse de 7%. Le fonds en euros continue de décollecter, à hauteur de 2,5 milliards d'euros alors que les unités de compte, au capital non garanti, majoritairement investies en actions, ont affiché une collecte nette de 800 millions d'euros, malgré un mois boursier morose.

Ce niveau de collecte sur les unités de compte est d'ailleurs relativement bas après l'engouement de ces dernières années. Le filon semble donc s'épuiser. Les encours totaux de l'assurance-vie sont de 1.907 milliards d'euros, aux trois-quarts investis dans le fonds en euros à capital garanti.