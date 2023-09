Assurance-vie : pourquoi Allianz France relance son fonds en euros

Les assureurs-vie retrouvent le goût du fonds en euros. Après avoir privilégié pendant des années les unités de compte, pour doper le rendement des contrats en période de taux bas mais aussi pour des raisons commerciales (plus de commissions) et réglementaires (moins de fonds propres), les assureurs-vie doivent faire à au nouveau paradigme de remontée des taux depuis l'été 2022 en zone euro. Et les banquiers centraux le répètent à l'envi : les taux élevés sont là pour longtemps.

Du coup, les assureurs-vie doivent à la fois se prémunir de rachats massifs sur les fonds en euros (pour éviter de devoir vendre à perte des obligations) et réamorcer la pompe de la collecte nette sur ce support à capital garanti pour pouvoir réinvestir le « new money » sur le marché obligataire qui offre aujourd'hui de biens meilleurs rendements. De sources de marché, on assiste d'ailleurs au grand retour des assureurs sur la dette souveraine, séduits par un couple rendement/risque particulièrement attractif.

Urgence à agir

Et il y a une certaine urgence à le faire. A la fin juillet, la décollecte sur le fonds en euros à 18 milliards d'euros depuis janvier (sur un stock de plus de 1.300 milliards d'euros). Et ce alors que le taux du Livret A à 3 % a quelque peu bouleversé la hiérarchie des produits d'épargne (le rendement moyen du fonds en euros a été de 2 % en 2022), que le taux d'épargne des Français reste très élevé et que l'aversion au risque gagne de plus en plus d'épargnants. Au total, l'assurance-vie a même subi une décollecte nette d'un milliard d'euros en juillet, une contre performance déjà relevée en mai 2023.

Or, le principal atout du fonds en euros (comme d'ailleurs celui du Livret A) reste son capital garanti. Ainsi, 80% des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) estiment que leurs clients auront « tendance à orienter leurs placements vers des fonds moins risqués », selon le dernier baromètre Kantar/BNP Paribas Cardif. En juillet, les chiffres de France Assureurs montraient déjà un moindre appétit des assurés pour les unités de compte, après des flux records sur les premiers mois de l'année.

100% en fonds en euros

Par petites touches, les fonds en euros reviennent ainsi au cœur des offres commerciales des assureurs. Le virage est encore timide mais il est réel. Dernière annonce en date, Allianz France vient d'annoncer un changement de taille dans sa politique de souscription en supprimant, pour deux ses contrats phares, les conditions de minimum d'investissement en unités de compte.

Lire aussiAssurance-vie : CorumLife lance un nouveau fonds en euro, une première depuis des années

C'est en soi une petite révolution dans le monde de l'assurance qui a mis des années à généraliser cette pratique commerciale pour promouvoir les unités de comptes au détriment du fonds en euros. Aujourd'hui, un assuré chez Allianz va pouvoir investir à 100% dans le fonds en euros.

Mieux, Allianz a également décidé de garantir un complément de valorisation de 1% brut sur la part investie dans le fonds en euros, et ce pour les versements effectués entre mai et décembre 2023. Ce bonus s'ajoutera donc au taux de participation aux bénéfices au titre de 2023 mais aussi en 2024. « Ce dispositif avantageux va permettre à nos clients de bonifier les performances de leur placement deux années de suite », souligne, dans un communiqué, Marion Dewagenaere, directrice d'Allianz Patrimoine.

Multiplication des bonus

Début septembre, Suravenir (Crédit mutuel Arkéa) avait également annoncé un bonus garanti de 2% sur le rendement en 2023 et 2024 de son fonds en euros Opportunités 2, présent dans la plupart de ses contrats. Ce qui laisse présager un rendement d'au moins 4 % sur le fonds en euros en 2023, contre 2,1% en 2022, soit une rémunération nette équivalente à celle du Livret A. Cette bonification, là aussi, ne s'applique qu'aux nouveaux versements (avec un minimum de 50% investi dans les unités de comptes).

Swiss Life avait ouvert la voie en proposant, en début d'année, un taux minimum de 2,25 % sur son fonds en euros pour 2023 sur les contrats présentant une part d'unités de compte d'au moins 60%.

« Pour la première fois depuis plus de trente ans, le rendement des fonds euros de l'assurance vie est inférieur à celui de produits d'épargne de court terme et à l'inflation. Cette situation est imputable à l'inertie des fonds euros liée à la duration des obligations d'État qui constituent leur socle. Avec la hausse des taux d'intérêt entamée en 2022, une éclaircie devrait se profiler au début de l'année 2024 avec l'annonce des rendements des fonds euros qui seront en hausse et qui se rapprocheront du taux du Livret A », avait déjà indiqué dans sa note début septembre, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Epargne.