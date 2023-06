Goldman Sachs perd la responsable de ses activités technologiques en pleine crise

Choix personnel ou abandon du navire? La responsable de l'unité fintech de Goldman Sachs Group Inc appelée Platform Solutions, Stephanie Cohen, a déclaré vendredi 9 juin, qu'elle se retirait momentanément de la banque prend un congé pour raisons familiales selon Reuters.

L'employée qui fait partie des plus hauts gradés de la banque gère l'unité qui supervise notamment les partenariats de cartes de crédit de Goldman avec Apple, General Motors ou encore l'entreprise de crédits à la consommation GreenSky.

D'après la note de Stephanie Cohen, consultée par Reuters, cette dernière part pour des raisons personnelles. « L'année écoulée a apporté des défis à ma famille », a déclaré Stephanie Cohen. « Bien que j'aie fait de mon mieux pour équilibrer le travail important que nous faisons ici avec ma vie à la maison, j'ai décidé que m'absenter du travail pour me concentrer sur ma famille était le meilleur choix. » « Ce n'est pas une décision facile pour moi (...) Cette pause me permettra d'être le meilleur possible pour Goldman Sachs à mon retour, ce dont j'ai été fier tout au long de ma carrière » a-t-elle ajouté.

« Nous sommes impatients d'accueillir à nouveau Stéphanie, lorsqu'elle sera prête », ont écrit vendredi le PDG de Goldman, David Solomon, et le président John Waldron dans un e-mail à l'échelle de l'entreprise.

Une dirigeante phare de Goldman Sachs

Stephanie Cohen est la seule femme à diriger l'une des trois principales unités commerciales de la banque américaine. Après des débuts en 1999 dans les fusions et acquisitions, au sein du groupe, elle est devenue directrice de la stratégie en 2018 et, plus tard, codirectrice mondiale des activités de consommation et de gestion de patrimoine. Elle fait également partie du comité de direction de Goldman Sachs.

Stephanie Cohen a notamment été nommée à la tête de Platform Solutions, l'année dernière, pour réorganiser les activités de cette unité.

Le bourbier Platform Solutions repris par deux directeurs

Goldman a créé l'unité Platform Solutions pour héberger ses partenariats de cartes de crédit, ses transactions bancaires et GreenSky, une plate-forme de prêts à l'amélioration de l'habitat qu'elle a achetée pour 2,2 milliards de dollars fin 2021.

Après avoir investi, Goldman est en train de retirer une grande partie de ses opérations grand public après avoir révélé que Platform Solutions, perd des milliards de dollars depuis 2020.

Goldman Sachs mène maintenant un processus de vente pour GreenSky et pourrait vendre 500 millions de dollars de moins que son prix d'achat a déclaré le président et chef de l'exploitation de Goldman, John Waldron, aux investisseurs lors d'une conférence la semaine dernière.

C'est donc Philip Berlinski, le trésorier de la banque, et Ericka Leslie, directrice administrative, qui reprendront le flambeau et tenteront de vendre GreenSky sans perdre trop d'argent pour tenter de rendre enfin rentable Plateforme Solutions. Un véritable challenge pour celeader mondial de la banque d'investissement, des marchés de capitaux et de la gestion d'actifs.

(Avec Reuters)