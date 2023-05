Le patron de la banque Lazard devrait passer la main après 14 ans de direction

L'une des grandes figures de Wall Street est sur le point de tirer sa révérence. Ken Jacobs, PDG de la banque d'affaires Lazard, s'apprête à quitter son poste, selon les informations du Wall Street Journal (WSJ). Sans confirmer ouvertement l'information, l'institution a admis qu'un plan de succession était sur la table.

« Nous avons mis en place un plan de succession depuis un certain temps et notre plan est en cours », reconnaît Richard D. Parsons, administrateur référent de la banque, dans une déclaration ce vendredi. « L'une des responsabilités les plus importantes de tout conseil d'administration est d'assurer une transition en douceur de la direction », ajoute-t-il.

35 ans de carrière chez Lazard

Kenneth M. Jacobs a réalisé l'essentiel de sa carrière de financier chez Lazard, où il est entré en 1988. Il a pris la direction de la banque en novembre 2009, au lendemain de la crise financière dite des subprimes et du décès de l'ancien dirigeant Bruce Wasserstein.

D'après le Wall Street Journal, Kenneth Jacobs envisage de garder des fonctions au sein de l'entreprise. Toujours selon le quotidien économique, son successeur pourrait être Peter Orszag, haut cadre du groupe et ancien directeur du bureau du budget du gouvernement américain.

20 millions de pertes au premier trimestre, licenciements en vue

Ces rumeurs interviennent dans un moment difficile pour la banque qui a essuyé une perte nette au premier trimestre 2023 de 22 millions de dollars (environ 20 millions d'euros). Sa branche de conseil financier, qui constitue le cœur de son activité, a vu son chiffre d'affaires chuter 29% sur un an, entre janvier et mars.

Sans perdre de temps, Lazard a fait part de sa volonté de réduire ses effectifs d'environ 10%, soit quelque 340 suppressions de postes. Ce plan s'inscrit dans la lignée d'autres banques américaines telles que Goldman Sachs, Morgan Stanley ou Bank of America qui ont toutes annoncé des plans de restructuration ces derniers mois.

(Avec AFP)