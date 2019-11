Hong Kong inflige une amende de 46 millions d'euros à UBS pour surfacturations

En février, UBS a été condamné en France à une amende record de 3,7 milliards d'euros dans une affaire d'évasion fiscale qui s'est produite de 2004 à 2012. (Crédits : Feline Lim)

Selon la Securities and Futures Commission (SFC), la banque a manipulé le prix des transactions sur obligations et produits structurés de 2008 à 2015, et a également appliqué des frais excessifs à certains clients entre 2008 et 2017.