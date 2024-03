Capital-investissement : l'activité des fonds est repartie à la hausse fin 2023

Le capital-investissement français s'est redressé fin 2023. Selon le baromètre de l'association France Invest publié mardi 26 mars, l'activité des fonds d'investissement français est repartie à la hausse au deuxième semestre 2023 par rapport au début d'année, notamment pour les opérations sur des entreprises de taille intermédiaire.

« Les investissements sont repartis légèrement à la hausse au deuxième semestre en montants et en nombre après trois semestres de baisse », note France Invest, la seule association professionnelle spécialisée en capital-investissement, dans son rapport annuel réalisé avec le groupe d'audit Grant Thornton.

Le capital-investissement (private equity en anglais) consiste à investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse et à accompagner leur développement sur plusieurs années. Ces investissements ont totalisé 10,8 milliards d'euros au deuxième semestre, contre 10,2 milliards lors des six premiers mois de 2023. C'est loin du record de 15,9 milliards d'euros atteint au deuxième semestre 2021.

Lire aussiCapital-investissement : « Tout le monde anticipe un rebond au deuxième semestre 2024 » (Charles César d'Amat, Impact Business Angels)

Sur un an, l'investissement a baissé de 15%, mais les 21 milliards d'euros de l'ensemble de l'année 2023 représentent tout de même le troisième meilleur total depuis 2007.

« Une vraie robustesse au niveau de l'industrie »

« On a observé un redémarrage des opérations entre 50 et 100 millions d'euros », au contraire des grosses opérations qui ont davantage souffert du contexte de taux élevés, a indiqué à l'AFP Bertrand Rambaud, président de France Invest. Bertrand Rambaud a noté également « une vraie robustesse au niveau de l'industrie », notamment dans l'énergie et les entreprises œuvrant pour la transition environnementale et énergétique (« cleantech »), « où le défi du financement est colossal ».

Dans la même tendance, les levées de capitaux pour les fonds d'investissement et les fonds d'infrastructure ont rebondi au deuxième semestre 2023, même si le bilan annuel est loin du faste des années 2021 et 2022.

Pour la deuxième fois seulement en 10 ans, le nombre d'entreprises « soutenues » par le capital-investissement a diminué, de près de 4%, à 2.571 entreprises, selon le rapport. Cette étude se fonde sur les réponses de 333 membres de France Invest.

Lire aussiCapital-investissement : la hausse des taux a plongé le marché non coté en hibernation

Selon Charles César d'Amat, investisseur à la tête d'une vingtaine de sociétés et fondateur d'Impact Business Angels, « 2023 a été compliqué » et « le début de 2024 est encore plus compliqué » pour le capital-investissement. Ce dernier a dû faire face à un environnement qui a radicalement changé avec la hausse des taux, hausse qui s'est traduite par une chute des valorisations et un effondrement des levées de fonds.

Mais Charles César d'Amat anticipe un rebond au deuxième semestre 2024. « L'inflation et la crise énergétique sont derrière nous. De plus, la Banque centrale européenne devrait baisser ses taux directeurs cette année et les taux de crédits sont déjà en train de baisser, déclare-t-il à La Tribune. Les startups devraient donc connaître moins de difficultés et afficher de meilleures perspectives tandis que les investisseurs devraient retrouver du goût pour le risque avec la baisse de rentabilité à venir des obligations. »

(Avec AFP)