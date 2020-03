Armement : la Pologne, ce pays européen qui achète "Made in USA" à tour de bras

La Pologne mérite plus que jamais son surnom de 51e état des Etats-Unis. Pourtant, membre de l'Union européenne, elle continue à acheter à tour de bras des armes américaines. Ainsi, depuis plus de trois ans, Varsovie a consacré 10 milliards de dollars environ pour acquérir des armes américaines. Ce qui contredit largement les propos du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, qui a affirmé lors de la visite d'Emmanuel Macron début février à Varsovie, qu'il souhaitait développer les industries de défense en Europe, dont le char du futur (programme MGCS lancé par Paris et Berlin). D'ici à 2035, la Pologne souhaite consacrer à la défense dans le cadre de son plan de modernisation jusqu'à 133 milliards de dollars environ pour l'achat de nouveaux armements et équipements. Les industriels américains peuvent déjà se frotter les mains...

Très récemment encore, les Etats-Unis ont accepté début mars une nouvelle demande de Varsovie d'acheter 180 missiles antichars et 79 systèmes de lancement fabriqués par les américains Raytheon et Lockheed Martin. Le montant de l'opération a été estimé par le Pentagone à 100 millions de dollars. Le 20 décembre, les forces spéciales polonaises, en présence du président de la République de Pologne Andrzej Duda, ont reçu quatre hélicoptères Sikorsky S-70i Black Hawk commandés en janvier 2019.

La Pologne, l'eldorado des groupes américains

Le gouvernement conservateur polonais multiplie les efforts auprès de Washington, qu'il considère comme son allié le plus sûr, afin de renforcer la présence des troupes américaines sur son sol. Le président polonais Andrzej Duda a signé en septembre un accord de défense avec les Etats-Unis. La Pologne s'est récemment "offert" sans aucun appel d'offres et sans compensation industrielle 32 avions de combat F-35 de Lockheed Martin livrés sur la période 2024-2030, dont les six premiers aux Etats-Unis. L'arrivée du premier appareil en Pologne est attendue en 2025/26. Le montant du chèque qu'a signé Varsovie s'élève à 4,6 milliards de dollars. A terme, il pourrait atteindre 6,5 milliards de dollars, selon le Pentagone. L'armée de l'air polonaise dispose déjà d'une cinquantaine de F-16 américains.

Dans le domaine des missiles, Varsovie n'a pas fait non plus dans la demi-mesure. En février dernier, Washington et Varsovie ont signé un contrat sur vingt lance-roquettes mobiles HIMARS américains, pour 414 millions de dollars. Surtout, en mars 2018, la Pologne a acheté, pour 4,75 milliards de dollars, le système antimissile américain Patriot, visant à renforcer sa défense anti-aérienne. La livraison des deux batteries est prévue pour la fin de 2022, et la réalisation de la capacité opérationnelle initiale (IOC) est programmée à l'horizon 2023/2024. Par ailleurs, le Département d'État a approuvé en novembre 2018 la vente de 150 missiles air-air de moyenne portée (AMRAAM) AIM-120C-7 pour un coût estimé à 250 millions de dollars. En 2016, la Pologne avait également sonné à la porte de Washington pour commander 70 missiles de croisière (200 millions de dollars). Accepté par les Etats-Unis...