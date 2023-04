Faute d'offre chez Boeing, Icelandair passe à l'Airbus A321 XLR

Pour la première fois de son histoire, Icelandair a fait le choix d'Airbus. Cliente historique de Boeing, la compagnie islandaise a choisi l'A321 XLR pour remplacer les Boeing 757 qui constituent le cœur de sa flotte depuis 25 ans. Elle a signé un protocole d'accord avec le transporteur européen pour l'acquisition de 13 exemplaires de l'A321 XLR fermes, assortis de droits d'achat pour 12 appareils supplémentaires. Les premiers avions arriveront en 2029. La compagnie va également louer des A321 LR pour débuter une exploitation dès 2025 et amorcer la sortie des 757.

Ce choix peut paraître étonnant. Outre le fait de devoir attendre six ans ou encore sa relation privilégiée avec Boeing, Icelandair exploite déjà une flotte de seize Boeing 737 MAX 8 et MAX 9, dont les premiers exemplaires sont arrivés en 2018. Pour expliquer sa décision, la compagnie se veut claire. Boeing n'est aujourd'hui pas capable d'offrir un avion capable de remplacer ses 757, à savoir un avion monocouloir de 200 sièges environ et long-courrier. Dans son communiqué, la compagnie met en avant « la conception de l'appareil et ses caractéristiques uniques ».

Autonomie et capacité

Icelandair salue ainsi « un rayon d'action allant jusqu'à 4.700 miles nautiques, soit 8.700 km, ce qui lui permet de l'exploiter sur ses destinations à long rayon d'action et de pénétrer de nouveaux marchés ». C'est 2.000 km de plus que les actuels 757, ce qui permettrait de toucher par exemple la Californie - l'Amérique du Nord et l'Europe constituant les principaux marchés de la compagnie.

Celle-ci s'appuie également sur le fait que « l'avion dispose d'environ 190 sièges dans l'aménagement d'Icelandair. À titre de comparaison, le Boeing 757-200 en compte 183, tandis que le 737 MAX 8 et le 737 MAX 9 ont une capacité de 160 et 178 passagers, respectivement. » C'est-à-dire le créneau du Middle of the Market (MoM) longtemps visé par Boeing avec son projet New Midsize Airplane (NMA). Après avoir longtemps laissé planer le doute quant à son lancement, le constructeur américain a fini par confirmer le report sine die du programme fin 2022.

Une décision qui a ouvert un boulevard à l'A321 NEO d'Airbus et à ses deux versions à rayon d'action étendu LR et XLR. L'avionneur européen n'a d'ailleurs pas attendu fin 2022 pour s'y engouffrer, l'A321 étant devenu l'appareil le plus vendu de la famille A320 NEO et le best-seller incontesté du marché. La seule alternative sera le 737 MAX 10, avec une cabine de l'ordre de 200 sièges mais un rayon d'action limité à 6.100 km. Et il n'entrera en service avant l'an prochain.