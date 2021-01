Galileo : Airbus et Thales en pole pour la prochaine génération de satellites, OHB en perdition

Article modifié à 21h07 le 20 janvier en raison d'un important complément d'informations obtenu par La Tribune.

La Commission européenne a annoncé mercredi avoir confié un contrat de douze satellites à Thales Alenia Space (TAS) et Airbus Space pour 1,47 milliard d'euros, pour la prochaine génération du système Galileo de positionnement par satellites. La fabrication de six satellites a été attribuée à TAS en Italie, les six autres à Airbus Space en Allemagne. Si la France, qui a joué ainsi un rôle majeur dans la création de Galileo, n'apparait pas dans le communiqué de la Commission, elle bénéficiera pour autant d'un retour géographique supérieur à l'Allemagne et à l'Italie, selon nos informations. Les contrats doivent être signés d'ici à la fin du mois. Le commissaire européen chargé des questions spatiales...