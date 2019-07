Galileo : le service est à nouveau opérationnel et le signal fiable

Galileo is back. Le système est à nouveau en marche après une nuit de tests. Les utilisateurs reçoivent à nouveau un signal très fiable et d'une grande précision grâce aux satellites qui sont tous redevenus opérationnels, selon des sources concordantes. C'est un succès pour la commission européenne, notamment la commissaire Elżbieta Bieńkowska, et son agence, la GSA qui gère les constellations Galileo et Egnos. Ils ont pris la décision de relancer le système, une décision qui était compliquée à prendre. Cette crise a surtout démontré la capacité de l'Union européenne, bien aidée également par les industriels européens, à sortir d'une situation complexe.

Pour autant, l'enquête en cours devra encore déterminer ce qui s'est réellement passé, la cause de la panne n'ayant pas été encore complètement identifiée. Lundi, la GSA avait communiqué que Galileo était "actuellement affecté par un incident technique lié à son infrastructure terrestre". L'incident a entraîné une interruption temporaire des services de navigation et de chronométrage initiaux de Galileo, à l'exception du service de recherche et de sauvetage (SAR).

Un travail de récupération

Dès que l'incident a été déclaré, une commission de révision des anomalies a été convoquée et des procédures de récupération urgentes ont été activées dans les infrastructures Galileo concernées. Des équipes opérationnelles ont travaille sur des actions de récupération 24h/24h et 7 jours sur 7 pour restaurer les services de navigation et de synchronisation Galileo dès que possible. Sur la base des résultats des activités de dépannage, plusieurs éléments de l'infrastructure au sol ont pu être réinitialisés.