Italie : enquête ouverte sur les prix élevés des compagnies aériennes en Sicile et en Sardaigne

Voyager à l'intérieur de l'Italie coûterait cher. Le gendarme italien de la concurrence, l'Antitrust, a annoncé ce jeudi 16 novembre l'ouverture d'une enquête sur les prix des vols vers la Sicile et la Sardaigne. Objectif : résoudre le problème des prix élevés des billets d'avion.

L'enquête, qui concerne les liaisons entre l'Italie continentale et la Sicile et la Sardaigne, fait suite à une hausse des prix des billets d'avion en période de pointe, pendant l'été. Elle pourrait alors déboucher sur de nouvelles réglementations nationales ou sur des mesures spécifiques aux compagnies aériennes, a précisé l'Antitrust.

Dans le détail, il indique dans un communiqué que son enquête concernera « les possibles effets négatifs » sur ce marché de l'utilisation d'algorithmes de prix par les compagnies aériennes ainsi que la manière dont les prix des billets d'avion et de leurs divers éléments sont communiqués aux voyageurs.

Un projet pour plafonner les prix des billets mis sous le placard

Ce n'est pas la première fois que les prix élevés des billets d'avion sont pointés du doigt en Italie. Le gouvernement ultra-conservateur de Giorgia Meloni avait déjà dévoilé en août un projet qui avait fait les gros titres, visant à plafonner à 200% du prix annuel moyen, les billets à destination et en provenance des îles. Il a ensuite retiré discrètement ce projet à la suite de critiques, notamment de la part de la compagnie aérienne à bas prix Ryanair. Cette dernière, qui est la principale compagnie aérienne sur le marché italien en termes de liaisons et de vols, a estimé cette mesure illégale, tandis que la Commission européenne a également demandé davantage d'informations.

« Le décret est illégal car les règles européennes stipulent que les prix sont fixés par le marché », avait assuré le patron de la compagnie, Michael O'Leary, dans un entretien au journal Corriere della Sera. La Commission européenne « retoquera la mesure italienne. En attendant, nous ne respecterons pas ces conneries ».

Ryanair avait alors riposté au décret du gouvernement Meloni en annonçant en septembre son intention de réduire de 8% l'offre de ses vols vers la Sardaigne cet hiver et de 10% les vols nationaux vers la Sicile. « Nous devrons réduire l'offre sur les liaisons intérieures et augmenter les vols internationaux qui ne sont pas concernés par le décret », a expliqué le patron de Ryanair. Objectif affiché : faire augmenter les prix des vols intérieurs et baisser les tarifs des vols internationaux, tout le contraire de ce que souhaite le gouvernement...

Un amendement à la loi, déposé par le gouvernement en septembre, a donc supprimé ce plafond, le remplaçant par une vigilance accrue de l'Antitrust.

En septembre, Ryanair était déjà dans le viseur de l'Autorité de la concurrence et du marché. Selon cette institution, la compagnie utiliserait sa place de leader pour accroître sa position en offrant d'autres services tels que la réservation de chambres d'hôtels et la location de voitures, au détriment notamment des agences de voyages en ligne et traditionnelles ainsi que des consommateurs. Quatre compagnies aériennes dont Ryanair avaient également été soupçonnées d'entente sur les prix en Italie, en décembre dernier, par l'Autorité italienne de la concurrence et du marché.

(Avec AFP)