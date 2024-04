La Norvège veut quasiment doubler son budget de défense, « un effort historique »

Cinq nouvelles frégates, un cinquième sous-marin, davantage de missiles antiaériens... C'est sans précédent, la Norvège, pays membre de l'Otan et frontalier de la Russie, a annoncé ce vendredi qu'elle comptait augmenter son budget de la défense de 83% d'ici à 2036.

La raison est claire : pour tenir compte d'une « situation sécuritaire durablement dégradée dans notre partie du monde », le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre propose de consacrer 600 milliards de couronnes (près de 52 milliards d'euros) supplémentaires à son armée sur la période 2024-2036. « Un effort historique » de l'aveu du dirigeant.

« Une défense plus forte ici agira de façon dissuasive contre ceux qui souhaiteraient menacer notre sécurité et nos alliés », a-t-il aussi souligné, en présentant un Livre blanc sur la défense à bord d'une frégate de la marine. « Notre hypothèse de départ est que nous aurons affaire à un voisin plus dangereux et plus imprévisible pendant de longues années », a aussi indiqué Jonas Gahr Støre, en citant la Russie. Car, pour rappel, les deux pays partagent 198 kilomètres de frontière terrestre, ainsi qu'une frontière maritime en mer de Barents.

Des investissements militaires potentiellement conséquents

Quels sont les investissements militaires qui pourraient être induits par cette nouvelle politique militaire ? Selon le livre blanc présenté par le dirigeant scandinave, la Norvège prévoit de commander, notamment, cinq nouvelles frégates, au moins un cinquième sous-marin, jusqu'à 28 navires de tailles diverses, des drones de surveillance maritime, des moyens de frappe dans la profondeur et des hélicoptères. Aussi, le nombre de brigades de l'armée de terre pourrait être porté de un à trois, celui des systèmes antiaériens de type Nasams doublé de quatre à huit, et la décision de fermer la base aérienne de patrouille maritime à Andøya (nord) serait annulée.

Lire aussiAvec un rendement astronomique, le gigantesque fonds souverain de la Norvège concrétise un nouveau record

De sorte que, selon le ministre norvégienne du Budget, Trygve Slagsvold Vedum, le budget de la Défense, qui était de 91 milliards de couronnes l'an dernier, atteindrait 166 milliards en 2036. Ce qui représenterait l'équivalent d'environ 3% du produit intérieur brut norvégien (PIB). Contre 2% cette année, plancher prévu par l'Alliance atlantique.

Mais avant de voir le jour, la proposition de loi du gouvernement norvégien doit encore être adoptée par le Parlement du pays. De centre gauche et minoritaire dans l'hémicycle, le soutien d'autres formations politiques lui est donc indispensable. Chance pour lui, la principale force d'opposition du pays, le parti conservateur, a déjà envoyé un signal positif, jugeant que le Livre blanc constituait « une bonne base de négociations ».

Exercices militaires sur les plages norvégiennes

Cette annonce de l'exécutif norvégien intervient quelques jours après un exercice militaire important de l'Otan sur les plages arctiques norvégiennes. Baptisé « Steadfast Defender 24 », celui-ci a mobilisé quelque 90.000 hommes et femmes et des dizaines de navires, blindés et avions de combat. Pour la première fois, des militaires suédois ont participé à ces manœuvres. La Suède est en effet devenue membre de l'Alliance atlantique le 7 mars dernier.

Lire aussiEn Arctique, l'impressionnante démonstration de force de l'Otan face à la Russie

La région Arctique est devenue un enjeu stratégique dans la compétition entre la Russie et l'Otan. Le Kremlin n'a cessé d'y augmenter ses forces, depuis l'arrivée du président Vladimir Poutine en 2000, rouvrant ou modernisant des bases et aérodromes datant de l'époque soviétique. « La Russie a aussi déployé des missiles S-300 et S-400, rallongé des pistes pour accueillir des avions capables de transporter des bombes nucléaires et construit d'imposantes installations radar », expliquait mi-mars à l'AFP Malte Humpert, fondateur du contre de réflexion américain The Arctic Institute. En août dernier, la flotte russe du Nord, en charge de l'Arctique, a mené des exercices militaires incluant plus de 8.000 militaires et plusieurs sous-marins.

Membre actif de l'Otan

Selon une note de France Diplomatie, en tant que membre fondateur de l'Otan, « la Norvège considère l'Alliance comme le garant de sa sécurité et est très attachée à la préservation de son rôle et de ses compétences ». La nomination en 2014 du Norvégien Jens Stoltenberg, ancien Premier ministre du pays, au poste de Secrétaire général en 2014, témoigne de cet engagement.

Lire aussiAide à l'Ukraine: l'Otan veut créer un fonds doté de 100 milliards d'euros

Par ailleurs, les analystes du ministère français des Affaires étrangères indiquent aussi que la Norvège a été l'un des premiers pays de l'Otan à ratifier le 5 juillet 2022 les protocoles d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Alliance atlantique. « Ces adhésions permettront de passer d'un système informel et limité à une véritable coopération nordique de défense », précise les experts.

(Avec AFP)