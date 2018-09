Mais pourquoi la Belgique ne commande pas le programme Scorpion à la France...

Mais que se passe-t-il en Belgique ? "L'accord portant sur la vente du système Scorpion est finalisé dans le cadre du programme belge CAMO et tout est prêt", ont expliqué à La Tribune plusieurs sources concordantes. D'autant que même l'industriel belge CMI, qui voulait mettre sa tourelle sur le blindé Jaguar, s'est finalement lui aussi mis d'accord avec la France en obtenant plus d'activité d'assemblage et sur la maintenance en condition opérationnelle (MCO) des futurs véhicules blindés de l'armée de terre belge. Cette dernière soutient et s'accroche très fort à ce dossier qu'elle juge prioritaire. Mais aujourd'hui il ne manque plus que la signature de Bruxelles au bas du contrat, qui aurait déjà dû être signé au cœur de l'été. "Le dossier est bloqué", assure-t-on à La Tribune.

Pourquoi? Il serait "parasité" par l'appel d'offres portant sur les avions de combat, selon plusieurs sources concordantes, et plus précisément par l'offre française, qui a déchiré la coalition au pouvoir. Du coup, le contrat CAMO (CApacité MOtorisée) semble s'être noyé dans les méandres de la politique belge et les différents partis au sein du gouvernement Michel à la veille des élections municipales belges (14 octobre). Puis, les élections régionales et fédérales vont arriver très vite, le 26 mai 2019, et geler toutes les décisions du gouvernement actuel. Dirigé par le Premier ministre Charles Michel, plutôt favorable à la proposition française, ce gouvernement est constitué notamment par une coalition où est notamment présent le ministre de la Défense Steven Vandeput, membre de l'Alliance néo-flamande (NVA), parti très favorable au F-35.

Un contrat de 1,1 milliard d'euros

La Belgique souhaite acheter "pour 1,1 milliard d'euros 60 nouveaux véhicules de combat médians du type Jaguar et 417 véhicules de combat légers du type Griffon", avait affirmé en juin 2017 le ministre de la défense belge. Cet investissement est "le plus important de la vision stratégique pour la composante terrestre belge", avait-il rappelé à la ministre Florence Parly. La Belgique souhaite également coopérer dans le domaine du soutien : formation, appui logistique et maintenance, entraînement, gestion de configuration - avec des modernisations communes. Très clairement, la Belgique veut partager en matière de mobilité terrestre une même doctrine.